Redmi Note 13 Pro kısa süreliğine 2 bin 200 TL indirime girdi

Xiaomi tarafından geliştirilen orta segment canavarı Redmi Note 13 Pro kısa süreliğine geçerli olacak cazip bir indirim avantajıyla karşımıza çıktı. Uygun fiyatlı telefon modelleri ile adından söz ettiren Redmi, yeni bir cihaz satın almayı düşünen kullanıcılar için etkileyici bir seçenek vaat ediyor. Yüksek bir performansa sahip olan cihaz, mobil fotoğrafçılar için başarılı kamera özellikleri ve aynı zamanda şık tasarımıyla rakiplerinin önüne geçiyor.

Son derece dayanıklı bir yapıya sahip olan cihaz, uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz kusursuz bir mobil deneyim ortaya koyuyor. Ekran, kamera, batarya ve performans konularında fiyatına göre beklentileri fazlasıyla karşılayan bir ürün olan Redmi Note 13 Pro’nun indirimli fiyatı dikkat topladı. Peki ya Xiaomi çatısı altından çıkan amiral gemisi katili cihaz, yapılan indirimle birlikte hangi fiyatlardan alıcılara hitap ediyor? İşte ayrıntılar…

Redmi Note 13 Pro indirim avantajıyla öne çıkıyor

Xiaomi’nin yüksek performanslı orta segment akıllı telefon modeli güçlü donanımı ve modern tasarımıyla beğeni topluyor. Xiaomi’nin resmi internet sitesinde 8 GB RAM kapasitesi ve 256 GB dahili depolama alanı seçeneğiyle 16 bin 499 TL’den listelenen cihaz önemli bir indirimle karşımıza çıktı.

Gece Siyahı, Lavanta Moru ve Orman Yeşili olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sergilenen ürün Hepsiburada platformunda 14 bin 299 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu sayede tüketiciler 2 bin 200 TL’lik bir indirim avantajından yararlanabiliyor.

Gelişmiş bir görüntüleme deneyimi vadeden cihaz 120 Hz yenileme hızı ve 1,5K çözünürlüklü 6,67 inç AMOLED ekranla karşımıza çıkıyor. Dayanıklılık konusunda öne çıkan modelde Corning Gorilla Glass 5 cam koruma teknolojisi bulunuyor. 200 MP ana kamerasıyla fark yaratan model, 5.100 mAh pil kapasitesi sayesinde günlük kullanım için fazlasıyla ideal bir seçenek oluyor.

Redmi Note 13 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6,67 inç, 1,5K çözünürlüklü AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

6,67 inç, 1,5K çözünürlüklü AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama

128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

16 MP ön kamera Arka kamera: 200 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens

200 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.2, IP54, Wi-Fi 5, NFC, stereo ses ve USB-C

5G bağlantısı, Bluetooth 5.2, IP54, Wi-Fi 5, NFC, stereo ses ve USB-C Batarya kapasitesi: 67 watt hızlı şarj destekli 5.100 mAh pil

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