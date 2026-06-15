Oyun canavarı Redmi K90 Ultra beklenenden daha güçlü olacak

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Xiaomi yeni oyun telefonu Redmi K90 Ultra için kolları sıvadı.

Cihazın, daha önceki MediaTek beklentilerinin aksine en üst seviye bir Snapdragon Elite işlemciden güç alması bekleniyor..

Modelin uzun süreli yüksek performans gerektiren mobil oyunlarda ısınma problemi yaşamaması için dahili bir aktif hava soğutma sistemiyle donatılacağı öne sürülüyor.

Xiaomi’nin performans canavarı yeni oyuncu telefonu Redmi K90 Ultra hakkında dikkat çekici raporlar ortaya çıktı.. Merakla beklenen modelin Çin pazarında üst düzey bir oyun performansına odaklanacağı iddia ediliyor. Söylentiler, cihazın gelişmiş bir Snapdragon işlemcisi ve aktif bir soğutma sistemiyle karşımıza çıkacağını bizlere gösteriyor.

Cihaz, düzenleyici kurumlardan aldığı sertifikasyonlarda “M332BF” model numarasıyla tanımlanıyor. Bu da modelin yalnızca Çin pazarında raflara geleceğine işaret ediyor. Aslında bunun pek de şaşırtıcı bir detay olmadığını söyleyelim. Zira Redmi K serisi modelleri genellikle Çin’e özel olarak üretiliyor. Global pazarda ise POCO etiketi altında raflara ulaşıyor.

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8.000 mAh’den yüksek bataryaya sahip olacak

“Warsaw” kod adıyla anılan model, oyunculara hitap edecek üst düzey özelliklerle piyasaya sürülecek. XimiTime’dan gelen bilgilere göre cihazda yüksek performanslı bir Snapdragon Elite işlemci, aktif hava soğutma sistemi ve 8.000 mAh’ı aşan kapasiteye sahip bir batarya yer alacak.

Daha önce ortaya çıkan raporlarda, Redmi K90 Ultra modelinin 100W şarj desteğine sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Öte yandan cihazın “Max” seçeneği gibi oyun çevre birimlerini de desteklemesi bekleniyor.

Redmi K90 Ultra’dan neler bekleniyor?

Şimdiye kadar ortaya çıkan raporları bir araya getirdiğimizde, Xiaomi’nin yeni performans canavarı oyuncu telefonundan neler bekleyebileceğimize dair önemli ipuçları ortaya çıkıyor.

Geçmiş sızıntıları göz önünde bulundurduğumuzda, Redmi K90 Ultra’nın muhtemel özellikleri şu şekilde görünüyor:

Ekran: 1.5K çözünürlüğe sahip 6,8 inç OLED ekran, 144 Hz’e kadar yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB veya 512 GB dahili depolama alanı

Arka kamera: 50 MP ana kamera

Diğer özellikler: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC ve aktif soğutma sistemi

Batarya kapasitesi: 100W şarj destekli 8.500 mAh pil

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3 arayüzü

Son olarak geçen yılki Redmi K80 Ultra modeli Haziran ayında duyurulmuştu. Muhtemelen halefi K90 Ultra’yı da yine aynı dönemde, yani bu ay sonuna kadar göreceğiz.