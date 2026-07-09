Nubia dünyanın ilk yapay zeka ajanlı akıllı telefonunu duyurdu

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Nubia, sistem düzeyinde yapay zeka ajanı barındıran dünyanın ilk telefonu üzerinde çalışıyor.

Cihaz, geleneksel uygulamaların ötesine geçerek görevleri bağımsız şekilde tamamlayabilecek.

Bu teknoloji, ByteDance ortaklığıyla hazırlanan Doubao yapay zeka asistanını temel alacak.

Nubia, akıllı telefon pazarı için ilginç bir yeniliğe imza atmak üzere. Şirketten gelen resmi açıklamalar, markanın şu anda dünyanın ilk sistem düzeyinde yapay zeka ajanı ile entegre edilmiş telefonu üzerinde çalıştığını doğruluyor.

Günümüzde yapay zekayı ek bir özellik olarak sunan ve kullanıcıların örneğin fotoğraf düzenlemesine, özet oluşturmasına ya da metin yazmasına olanak tanıyan cihazların aksine bu model, son derece yenilikçi bir yol izleyecek. Merakla beklenen cihaz, kullanıcılar için karmaşık görevleri yerine getirebilmeyi vaat edecek.

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Nubia’nın yapay zeka telefonu WAIC 2026’da duyurulacak

ZTE’nin kıdemli başkan yardımcısı ve şirketin mobil cihazlar bölümü başkanı Ni Fei, Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinden bu önemli gelişmeyi açıkladı. Fei’ye göre yeni amiral gemisi “yapay zeka ajanı içeren dünyanın ilk akıllı telefonu” olarak öne çıkacak.

Çin’in Şanghay kentinde 17-20 Temmuz tarihleri ​​arasında düzenlenecek Dünya Yapay Zeka Konferansı (WAIC) 2026 sırasında piyasaya sürülmesi planlanan yeni cihazın, markanın ByteDance ile ortaklaşa tasarladığı ikinci nesil Dubao akıllı telefonunun ticari bir versiyonu olabileceğine dair söylentiler de mevcut.

Önceki modeli olan Nubia M153, teknolojik bir ön gösterim olarak tanıtılmış ve raporlara göre ilk etapta üretilen 30.000 adetlik parti ilk gün tükenmişti. Kaynaklar, yeni modelin bu yılki WAIC fuarındaki ana ürün lansmanları arasında yer alması beklendiğine işaret ediyor.

Alışık olduğumuzun ötesinde bir yapay zeka deneyimi sunacak

Gizmochina’ya göre Nubia, yeni cihazın yalnızca soruları yanıtlamak ve içerik üretmek yerine, doğal dildeki istekleri anlayabileceğini ve farklı uygulamalar arasında çok adımlı işlemleri tamamen otonom olarak tamamlayabileceğini iddia ediyor.

Kullanıcı telefonundan belirli bir destinasyona uçak bileti satın almak istediğinde, uçak içi görevli gerekli uygulamalara erişebilecek, fiyatları karşılaştırabilecek, kullanıcının verilerini girebilecek ve manuel yardıma gerek kalmadan satın alma işlemini tamamlayabilecek.

Bu ilginç yaklaşım, cihazın arayüzünün şu anda gördüğümüz gibi API’lere ihtiyaç duymadan çalışmasını sağlayacak. ZTE, kendi iç teknolojisi olan CoClaw’ın uygulamalar ve ekosistemler arasında sorunsuz iş birliği sağlayarak gelişmiş otomasyon seviyelerine ulaşabileceğini iddia ediyor.