RedMagic 12 Pro global pazarda tanıtıldı, işte Avrupa fiyatı ve çıkış tarihi

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RedMagic, Çin'de 12 Pro+ adıyla satılan oyuncu telefonunu RedMagic 12 Pro adıyla global pazarda tanıttı.

Telefon Avrupa'da 899 eurodan başlayan fiyatla 18 Kasım'da satışa çıkacak, bu fiyat önceki nesle göre 200 euro daha yüksek.

Global sürümde şarj hızı 120W'tan 80W'a indi, 3,5 mm kulaklık girişi de kaldırıldı.

RedMagic, oyuncu telefonu RedMagic 12 Pro’yu 3 Kasım 2026 Salı günü global pazar için resmi olarak tanıttı. Telefon, Ekim ortasında Çin’de 12 Pro+ adıyla satışa çıkan modelin uluslararası sürümü ve RGB aydınlatmalı sıvı soğutma sistemiyle 8.400 mAh pilini koruyor.

Global modelin fiyatı ise önceki nesle göre belirgin biçimde yükseldi. Avrupa’da 899 eurodan başlayan telefon, 18 Kasım’da satışa çıkacak. Çin’deki lansman sırasında RedMagic 12 Pro+ modelinin özelliklerini aktarmıştık. Global sürümde bazı donanım tercihleri değişmiş durumda.

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RedMagic 12 Pro’nun global sürümünde neler farklı?

GSMArena’nın haberine göre en önemli fark şarj hızında ortaya çıkıyor. Çin modeli 120W kablolu şarj desteklerken global sürüm 80W ile sınırlı kalıyor. Kablosuz şarj ve oyun sırasında pili devre dışı bırakan bypass şarj ise korunuyor. Omuz tetiklerinin örnekleme hızı da 700 Hz’ten 520 Hz’e iniyor.

RedMagic kullanıcılarının alıştığı 3,5 mm kulaklık girişi bu modelde bulunmuyor. Bellek tarafında da üst sınır düştü. Önceki nesilde 24 GB’a çıkan RAM seçeneği yerini 16 GB’a bıraktı, depolama ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleriyle sunuluyor.

Ekran, işlemci ve sıvı soğutma

Telefonun merkezinde Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 yongası ve RedMagic’in kendi geliştirdiği RedCore R5 oyun yongası çalışıyor. 6,85 inç boyutundaki 1,5K OLED ekran 185 Hz yenileme hızına çıkıyor ve RedMagic bunun ekran altı kamerayla birleşen ilk 185 Hz panel olduğunu söylüyor. Ekranın altında 16 megapiksel ön kamera ile ultrasonik parmak izi okuyucu gizlenmiş durumda.

AquaCore Cooling System 3.0 adı verilen soğutma sistemi çift döngülü sıvı soğutma, dakikada 25.500 devire çıkan bir fan ve buhar odasından oluşuyor. Sıvıyı dolaştıran mikro pompa önceki nesle göre yüzde 85 daha yüksek basınç üretiyor. Telefonu test eden The Verge ise soğutma halkasına eklenen RGB ışıkların mavi renkli sıvı yüzünden seçilen rengi tam yansıtamadığını, 185 Hz yenileme hızının da yalnızca uyumlu oyunlarda devreye girdiğini belirtiyor.

Pil kapasitesi, RedMagic 11 Pro’daki 7.500 mAh’e göre yüzde 12 artarak 8.400 mAh’e çıktı. Buna karşın gövde kalınlığı 8,9 milimetreden 8,5 milimetreye indi. Arka tarafta optik görüntü sabitlemeli 50 megapiksel ana kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Telefon IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip, ancak fanın bulunduğu bölüm yalnızca IPX8 korumasıyla geliyor.

RedMagic 12 Pro Avrupa fiyatı ve çıkış tarihi

RedMagic 12 Pro, şeffaf siyah Nightfreeze ve şeffaf gümüş Subzero renk seçenekleriyle sunuluyor. Avrupa ve ABD fiyatları şöyle.

Bellek Avrupa ABD 12 GB / 256 GB 899 euro 949 dolar 16 GB / 512 GB 999 euro 1.049 dolar 16 GB / 1 TB 1.199 euro 1.199 dolar

RedMagic 11 Pro geçen yıl Avrupa’da 699 eurodan satışa çıkmıştı, yani her yapılandırma 200 euro pahalandı. Ön sipariş kuponları 12-17 Kasım tarihleri arasında satılacak ve kupon sahipleri 17 Kasım’da sipariş verebilecek. Bu siparişlerde 80W şarj cihazı hediye ediliyor. Genel satış ise 18 Kasım’da RedMagic’in resmi online mağazaları ve seçili satıcılar üzerinden başlayacak.

RedMagic 12 Pro Türkiye’ye gelecek mi?

RedMagic’in Türk lirasıyla satış yapan Türkiye mağazası bulunuyor, ancak 12 Pro bu mağazada henüz listelenmedi. Şirketin global mağazası Kuzey Amerika dışındaki pazarlar için başlangıç fiyatını 899 dolar olarak gösteriyor. Şirketin satış listesinde Avrupa Birliği ülkelerinin çoğu, İngiltere, Orta Doğu ve Asya Pasifik’in bir bölümü yer alıyor.

Türkiye mağazasında şu anda RedMagic 11 Pro 59.999 TL’den, RedMagic 11S Pro ise 69.999 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. 12 Pro’nun Türkiye fiyatı ve satış tarihi ise henüz netleşmedi.