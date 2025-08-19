Realme 15T’nin iddialı özellikleri Geekbench’te listelendi

Realme 15T modeli Geekbench veritabanında listelendi.

Merakla beklenen cihazın MediaTek Dimensity 6400 Max çipinden güç alacağı doğrulandı.

Aynı zamanda telefon 8 GB RAM ve Android 15 işletim sistemiyle karşımıza çıkacak.

Yüksek performans vaat eden Realme 15T’nin iddialı özellikleri ortaya çıktı. ZionsAnvin tarafından aktarılan bilgilere göre merakla beklenen yeni cihazın yonga seti, RAM kapasitesi ve işletim sistemi sürümü gibi ayrıntıları gün yüzüne çıktı.

Geekbench veritabanında listelenen akıllı telefon, markanın “P4” serisinden sonra Hindistan pazarında duyuracağı sıradaki modeli olacak. Cihaz selefine göre önemli bazı yükseltmelere ev sahipliği yaparak orta segment pazarında öne çıkmaya aday hale gelecek.

Realme 15T özellikleri ortaya çıktı

Gizmochina’nın haberine göre yeni Realme telefonu Geekbench’te RMX5111 koduyla listelendi. Cihaz altı çekirdeği 2 GHz, iki çekirdeği 2,5 GHz hızında çalışan bir MediaTek yonga setine ve bir Mali-G57 MC2 GPU’ya sahip. Bu ayrıntılara dayanarak, muhtemelen söz konusu işlemcinin Dimensity 6400 Max olabileceği vurgulanıyor.

Sonuçlara göre akıllı telefon, tek çekirdek ve çok çekirdek testlerinde sırasıyla 806 ve 1.989 puan aldı. Realme 15T’nin test edilen versiyonunun diğer özellikleri arasında ayrıca 8 GB RAM ve Android 15 işletim sistemi bulunuyor.

Sızıntılara göre Realme 15T modeli 6,57 inç düz OLED ekran, 1,5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızıyla piyasaya sürülecek. Kamera kurulumunda 50 megapiksel ana sensör, 2 megapiksel yardımcı sensör ve 50 megapiksel ön kamera yer alacak.

Telefon ayrıca 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB ve 12 GB + 256 GB dahil olmak üzere çeşitli depolama konfigürasyonlarıyla gelecek. 80W hızlı şarj destekli 7.000 mAh bataryadan güç alan telefon Suti Titanium, Silk Blue ve Flowing Silver renk seçenekleriyle sunulacak.

Selefi Realme 14T 5G’nin özellikleri

Yeni model ile alakalı fikir vermesi açısından, bu yılın Nisan ayında resmi olarak tanıtılan Realme 14T 5G modelinin teknik özellikleri şu şekilde: