PUBG Mobile, 3 milyon 700 bin TL deprem yardımı yaptı

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen korkunç depremden sonra dünyaca ünlü pek çok büyük şirket, depremzedelere yardım eli uzattı. Huawei, Amazon, TikTok gibi platformlardan kısa bir süre sonra Meta şirketi bölgeye 550 bin dolarlık yardımda bulunduklarını açıklamıştı. Son olarak ise PUBG Mobile Türkiye ekibinden yardım geldi. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça ilgi gören popüler Battle Royale oyunu, depremzedeleri unutmayarak büyük bir para yardımında bulunduklarını duyurdu.

PUBG Mobile, AHBAP ve AFAD’a bağışta bulundu

Depremin ilk gününden bu yana sosyal medya hesapları üzerinden deprem bölgesine yardım çağrısında bulunan PUBG Mobile Türkiye ekibi, yardımda bulunmak isteyen vatandaşları AFAD, Kızılay, AKUT ve AHBAP Derneği’ne yönlendirdi. Şirket, bölgeye destek olmak adına 3 milyon 700 bin TL tutarında bağışta bulunacaklarını paylaştı. Bu paranın AHBAP Derneği ve AFAD’a aktarılacağı belirtildi. Konuya ilişkin Twitter’dan yapılan resmi açıklama şöyle oldu:

“Ülkemizin birçok ilinde meydana gelen ve tüm Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinde yaşamları olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak için 3 milyon 700 bin Türk Lirası tutarında bağış yapacağız. Afet bölgesindeki depremzedelerin kurtarılması, barınma, giyecek ve gıda gibi temel ihtiyaçların karşılanması için desteğimizi, AFAD ve AHBAP Derneği aracılığıyla gerçekleştireceğiz.

Bu zor günlerde güçlüklerin üstesinden ancak toplumsal dayanışmayla gelebiliriz. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hepimize tekrar geçmiş olsun Türkiye.”

PUBG Mobile nedir?

Tencent tarafından yayınlanan mobil aksiyon oyunu PUBG Mobile, Battle Royale tarzında ve 100 oyuncu arasında hayatta kalma mücadelesine ev sahipliği yapmaktadır.. Oyuncular, bir adada düşerek silah, ekipman ve malzemeler toplamaya çalışırlar ve sonunda tek bir oyuncu kalana kadar savaşırlar.

Solo, Duo ve Squad olmak üzere üç farklı modda oynanan oyunda; her modda, oyuncular birbirleriyle rekabet eder ve en son hayatta kalanlar birincilik kazanır. Oyun ayrıca farklı haritalarda oynanabilir ve her harita farklı özelliklere sahiptir.

PUBG Mobile, gerçekçi bir dünya ve detaylı karakter animasyonları ile beğeni topluyor. Ayrıca, oyuncular oyun içinde kazandıkları tecrübe puanları ve nesnelerle ödüllendiriliyor ve karakterlerini geliştirme şansına sahip olabiliyor. Oyun, Google Play Store ve Apple App Store gibi uygulama mağazalarından ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor. Ancak, oyun içi satın alımlar yapmak isteyen oyuncular için ekstra özellikler sunulabiliyor.