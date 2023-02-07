Amazon, Kahramanmaraş depremi için yardım gönderecek

6 Şubat tarihinde gece saat 04:17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşecek korkunç deprem için tüm dünya harekete geçti. Bölgeye hızlı bir şekilde yardım seferberliği başlatılırken, dünyaca ünlü büyük şirketlerden de yardım hareketi başladı. Kısa bir süre önce Apple ve Google şirketlerinden depreme ilişkin destek mesajları gelirken; son olarak Amazon firması da depremle mücadele eden kuruluşlara yardımcı olmak için harekete geçtiklerini bildirdi. ABD merkezli şirket, afet yardımı hizmetlerini başlattı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremden kısa bir süre sonra Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde ve Elbistan’da 7,6 büyüklüğünde depremler gerçekleştirdi. 10 ilde büyük yıkımlara yol açan depremden sonra ülkede 7 günlük milli yas ilan edildiği açıklandı. 3 bin 500’ün üzerinde can kaybının yaşandığı deprem için yardımlar art arda duyurulmaya başlandı.

Amazon, Kızılay ve diğer kuruluşlarla beraber hareket edecek

Amazon, Kızılay ve diğer yardım kuruluşlarının acil ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti. Amazon’un blog sayfasında yayımladığı duyuruya göre bağışlanan yardım malzemelerini İstanbul’da bulunan lojistik merkezinden, depremden etkilenen bölgelere göndermeye hazırlandıklarını bildirdi. Şirket, bağışlar ile alakalı olarak şu açıklamayı yaptı: “Bağışlarımız battaniye, çadır, ısıtıcı, mama, çocuk bezi, bebek maması, ilaç ve diğer acil durum ihtiyaç maddelerini içerecek çünkü mağdurlar sadece depremin değil, soğuk kış havasının da zararıyla karşı karşıya.”

Amazon Felaket Yardım Programı Başkanı Abe Diaz ise yardım kampanyasıyla ilgili şunları kaydetti: “Bu anında teslimat, Amazon’un yanıtının yalnızca başlangıcıdır” dedi. “Önümüzdeki günlerde, yerinde ihtiyaçları belirlemek için yerel kuruluşlar ve afet yardım gruplarıyla birlikte çalışacağız ve bunları karşılamak için Amazon’un lojistik ve teslimat ağını kullanacağız.”

Çarşamba günü ilk tırların yola çıkacağını açıklayan Amazon şirketinin ülkemizde yaklaşık olarak 2 bin çalışanı mevcut. Ancak şirket, depremden etkilenen bölgelerde herhangi bir tesisleri bulunmadığını kaydetti. Şirketin yerel yönetim kadrolarının, insanların güvende olması için elinden geleni yaptıklarını belirtti. Yardım ihtiyaçlarını karşılamak için ise altyapılarından, envanterlerinden ve ekiplerinden yararlanmaya devam etmekte kararlı olduklarını belirtti.

Teknoloji devleri Kahramanmaraş depremi için tek yürek oldu

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremden sonra teknoloji devleri adeta tek yürek oldu. Google’ın CEO koltuğunda oturan Hindistanlı iş insanı Sundar Pichai, Twitter üzerinden şu açıklamayı yaptı: “Türkiye ve Suriye’de depremler sonrası büyük kayıplar yaşayan herkesi düşünüyorum. Etkilenenlere ilgili acil durum bilgilerini sağlamak için SOS uyarılarını etkinleştirdik ve hem Google hem de Google çalışanları yardım ve kurtarma çabalarını destekleyecek.”

Apple CEO’su Tim Cook da depremden kısa bir süre sonra şu sözleri ifade etti: “Apple, yardım ve kurtarma çabalarına bağışta bulunacak.”