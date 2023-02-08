Huawei Türkiye deprem bölgesine baz istasyonu ekipmanları gönderdi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki korkutucu depremin yaraları hızlı bir şekilde sarılmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son açıklamaya göre 8 bin 574 kişinin hayatını kaybettiği depreme büyük şirketlerden yardım gelmeye devam ediyor. TikTok platformu 200 bin dolarlık bağışta bulunmuş, Amazon’un yardım tırları bugün bölgeye gitmek üzere yola çıkmış, Ford Otosan bölgede sahra hastanesi kuracağını açıklamış, Vodafone 25 milyon TL’lik fon ayırdığını duyurmuş ve Mercedes-Benz toplam 1 milyon Euro yardım sağlayacağını bildirmişti. Bu konuda son haber ise Huawei Türkiye firmasından geldi.

Huawei Türkiye depremzedelerin iletişimini kolaylaştıracak

Huawei Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, depremzedelere daha iyi bir iletişim imkanı sağlamak üzere harekete geçti. Deprem bölgesinde mobil operatörlerin iletişim problemleri devam ederken; firma buna çözüm için 4.5G baz istasyonlarına ekipman desteği sağlamaya başladı.

Twitter üzerinden açıklamada bulunan Huawei Türkiye ekibi, dayanışma ve birlik olma adına afet bölgesinde kesintisiz iletişimin sağlanması ve hasar gören şebekenin onarımı için destekte bulundu. Şirket mobil baz istasyonları, dizel jeneratörleri ve şebeke yedek parçaları ile bölgeye intikal ettiklerini açıkladı. Ekibin yapmış olduğu paylaşım şu şekilde oldu:

Gün dayanışma günü, gün birlik olma günüdür. Afet bölgesinde kesintisiz iletişimin sağlanması ve hasar gören şebekenin onarımı için mobil baz istasyonlarını, dizel jeneratörleri ve şebeke yedek parçalarını acilen bölgeye ilettik. pic.twitter.com/pOxIkiJG9X — Huawei Türkiye (@HuaweiTurkiye) February 8, 2023

“Gün dayanışma günü, gün birlik olma günüdür. Afet bölgesinde kesintisiz iletişimin sağlanması ve hasar gören şebekenin onarımı için mobil baz istasyonlarını, dizel jeneratörlerini ve şebeke yedek parçalarını ailen bölgeye ilettik.”

Huawei Türkiye ekibi deprem günü de erken saatlerde Twitter üzerinden bir ‘geçmiş olsun’ mesajı paylaşmış, şirket şu açıklamalara yer vermişti: “Merkez üssü Kahramanmaraş, Pazarcık olan 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileriz. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve ülkemize geçmiş olsun.”

Pek çok şirket deprem bölgesine bağışlarını açıkladı

Bugün pek çok büyük şirket üst üste depremzedeler için gerçekleştirmiş oldukları yardımları paylaştı. ING Bankası 60 milyon TL’lik yardım fonu başlattığını duyururken, bununla beraber bölgeye barınma ve gıda maddesi gibi yardımların da sağlandığı belirtildi. TürkNet ise 1,3 milyon TL’lik bağışta bulundu. Deutsche Telekom, Türkiye ve Suriye’ye yapılan aramaların ücretsiz hale geldiğini açıklarken, aynı zamanda 1 milyon Euro değerinde bağış sağladığını aktardı. Öte yandan Sabihinden.com 50 milyon TL’lik bağışla depremin yaralarını sarmaya çalıştı.