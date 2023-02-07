Çinli teknoloji devi ByteDance tarafından yönetilen kısa video odaklı sosyal medya platformu TikTok, Kahramanmaraş depremi ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. TikTok’un blog sayfasında yayımlanan gönderide “6 Şubat’ta Türkiye’nin güneydoğusunda meydana gelen, binlerce insanın ölümüne, sayısız insanın yaralanmasına ve geniş çaplı yıkıma neden olan depremlerden derin üzüntü duyuyoruz” ifadelerine yer veren şirket, depremzedeler için yardımda bulunduklarını aktardı.

TikTok, Ahbap Derneği ve Kızılay’a bağışta bulundu

“Gücünü topluluğundan alan bir platform olarak, elimizden geldiğince toplumları desteklemenin sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz” ifadelerine yer veren TikTok platformu, yardım çalışmalarını güçlendirmek için 200 bin dolar tutarında bağışta bulunduklarını ifade etti.

Sağlanan olan bu rakamı Türk Kızılayı ve Ahbap Derneği arasında 100’er bin dolar olarak eşit bir şekilde paylaştıracaklarını açıkladı. TikTok’un konuya ilişkin açıklaması şu şekilde oldu:

“Bu katkı ile kan tedariki, arama kurtarma çalışmalarına destek, gıda, çadır, battaniye ve diğer kritik malzemelerin sevkiyatı gibi pek çok konuda ihtiyaç sahiplerine destek veren her iki kuruluşa da yardımcı olacağımızı umuyoruz. Büyük bir trajediyle karşı karşıya olduğumuz bu zor günlerde Türk halkının üzüntüsünü paylaşıyor; yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.”

Ünlü şarkıcı ve Ahbap Derneği’nin kurucusu olarak tanınan Haluk Levent, sosyal medya platformu Twitter üzerinden bu açıklamayı doğruladı. Levent, TikTok Türkiye’nin Ahbap’a 100 bin dolar bağış gerçekleştirdiğini ifade etti.

Ve @TikTokTurkey 100 bin usd Sevgili @zagortenay76 1 milyon ₺ bağış yaptı 👏👏👏👏👏👏👏 — Haluk Levent (@haluklevent) February 6, 2023

Bölgede yardım çalışmalarına hızlı bir şekilde devam eden Ahbap Derneği, bugün online alışveriş sitesi Hepsiburada üzerinden de Deprem Destek Kartları satmaya başladı. 50 TL tutarındaki kartlarla vatandaşların depremzedelere yardımda bulunabileceği belirtildi. Bununla ilgili olarak şu açıklamaya yer verildi: “Deprem felaketi sonrası afet bölgesine gerekli yardımların sağlanması, vatandaşlarımıza ihtiyaç duyabilecekleri temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılması için çabalıyoruz. Siz de bu yardım seferberliğine destek olmak isterseniz Deprem Destek Kartı satın alabilir, yapmış olduğunuz her destekle yaraların daha hızlı sarılmasına katkıda bulunabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederiz.”

TikTok, Kahramanmaraş merkezli korkutucu deprem ile ilgili harekete geçen ilk büyük internet platformlarından biri oldu. Öte yandan geçtiğimiz saatlerde ABD merkezli popüler e-ticaret servisi olan Amazon da depremzedelere yardımda bulunacağını açıkladı. Şirket, yarın ilk tırların yola çıkacağını duyurdu.