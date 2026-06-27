Binance, Venezuela’daki depremzedeler için toplam 3 milyon dolar bağış yapacak

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Binance, Venezuela'daki deprem mağdurları için özel destek programını duyurdu.

Platform, depremden etkilenen kullanıcılara toplamda 3 milyon dolarlık bir yardım fonu sağlayacak.

Doğrulanmış kullanıcılar için kişi başı 20 USDT değerinde kupon tanımlanacak.

Benzer bir yardım kampanyası Şubat 2023'te Türkiye'deki depremzedeler için de gerçekleştirilmişti.

Popüler kripto para platformu Binance, Venezuela’daki deprem mağdurları için özel destek programını duyurdu. Şirket, Latin Amerika ülkesinde art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremden sonra afetten en çok etkilenen bölgelerdeki kullanıcı topluluğunu desteklemek adına harekete geçti.

Kampanya, Binance Charity aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Şirket, daha önce Şubat 2023’te Türkiye’de meydana gelen acı depremde de yine 3 milyon dolarlık benzer bir destek programı başlatmıştı. Hatta Arjantin, Brezilya, Meksika, Ukrayna, Libya, Fas, Tayvan ve İtalya’da da bu tür yardım organizasyonları düzenlemişti.

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Binance depremden etkilenenlere 20 USDT hediye edecek

Binance Charity tarafından yapılan resmi açıklamada, depremden etkilenen bireylere destek olmak amacıyla kullanıcı başına 20 USDT değerinde kupon sağlayarak toplam 3 milyon dolar ayrılacağı duyuruldu.

Binance, hak sahiplerini belirlemek için 26 Haziran 2026 tarihinden önce tamamlanmış doğrulanmış adres bilgilerini ve kimlik doğrulama sürecini kullanacağını bildirdi.

La Guaira, Distrito Capital, Miranda, Aragua, Carabobo, Falcon ve Yaracuy eyaletlerinde ikametgahlarını zaten doğrulamış olan kullanıcılar, kuponu platform içindeki ödüller bölümünde otomatik olarak alacak.

Binance, etkilenen bölgelerdeki birçok kullanıcının felaketten önce adres doğrulama sürecini henüz tamamlamadığını açıkladı. 26 Haziran ile 10 Temmuz 2026 tarihleri ​​arasında süreci tamamlayanlar, bağış programı kapsamında fon bulunması koşuluyla mali yardımdan da yararlanabilecek.

Şirkete göre hak sahipleri ikametgah doğrulama işlemini başarıyla tamamladıktan sonra en fazla 30 gün içinde 20 USDT ödemeden faydalanabilecek.

2 Temmuz’a kadar komisyonlar kaldırıldı

Binance ayrıca doğrudan yardımın yanı sıra acil durum sırasında finansal işlemleri kolaylaştırmayı amaçlayan bir dizi önlem planını da duyurdu. Şirket, 2 Temmuz 2026 tarihine kadar P2P piyasası üzerinden Venezuela Bolivarı cinsinden gerçekleştirilen tüm işlemlerin komisyondan muaf olacağını belirtti.

Şirket aynı dönemde, Binance Pay aracılığıyla ödeme kabul eden tüm Venezuelalı işletmeler için geçerli olan ücretleri de kaldıracağını açıkladı. Bu sayede platform, hizmeti ödeme yöntemi olarak kullanan kullanıcılar ve işletmeler için maliyetleri düşürmeyi amaçlıyor.