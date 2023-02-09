Meta depremzedelere 550 bin dolar bağış yaptı

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen korkutucu depremin dördüncü gününde, afetin etkilerini hızlı bir şekilde sona erdirmek için pek çok büyük şirket yardım eli uzattı. Şimdiye kadar TikTok, Amazon, Deutsche Telekom, Vodafone, Binance ve Huawei gibi pek çok marka para bağışı ya da bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli yardımlarda bulundu. Bu konuda bir yeni adım ise Meta’dan geldi. Mark Zuckerberg’in CEO koltuğunda oturduğu ve Facebook, Instagram, WhatsApp gibi popüler sosyal medya platformlarını bünyesinde barındıran Meta, depremzedeler için 550 bin dolar bağışta bulunduğunu açıkladı.

Meta deprem bölgesi için bağışta bulundu

Meta ekibi Türkiye ve Suriye’de depremden etkilenen insanlar ile birlikte olduğunu belirterek her iki bölgede de kurtarma çalışmalarını ve yardım kampanyalarını desteklediklerini açıkladı. İnsanların güvende kalmalarına, bilgi almalarına ve iletişim kurmalarına destek olmak için önemli adımlar attıklarını bildirdi. Kriz dönemlerinde iletişimin oldukça önemli olduğunu dile getiren sözcüler; depremzedelerin sevdikleriyle iletişimde kalması, yardım istemesi ve destek sağlaması için araçlarını kullanmaya devam ettiklerini paylaştı.

Meydana gelen korkutucu depremin akabinde Güvenlik Kontrolü özelliğinin etkinleştirildiğini ifade eden Meta yetkilileri, insanların Facebook platformunda kendilerini güvende olarak işaretlemelerine, arkadaşlarına ve ailelerine iyi olduklarını bildirmelerine imkan sağladıklarını kaydetti. Şu zamana dek yüz binlerce kişinin Facebook’tan güvende olduklarını paylaştıklarını ekledi. Öte yandan insanların yardım istemelerini ve depremden etkilenen kişilere yardım iletmelerini daha kolay bir hale getirmek için Topluluk Yardımı fonksiyonunun aktif hale getirildiği söylendi.

Sivil toplum kuruluşlarının yardım çalışmalarını desteklemeye devam ettiklerini paylaşan Meta yönetimi, Türkiye ve Suriye’deki yerel yardım, kurtarma ve iyileştirme çalışmaları için direkt olarak 550 bin dolar bağış yaptıklarını aktardı. Nakit ve reklam kredisi şeklinde gerçekleştirilen bağışın Türk Kızılay, Ahbap Derneği ve AKUT gibi kuruluşlara sağlandığı belirtildi. Öte yandan online olarak yapılan bağış toplama kampanyalarının büyümesine de katkıda bulunmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Facebook, Instagram ve WhatsApp’tan deprem desteği sağlanıyor

Kahramanmaraş depremi için yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın dört bir noktasında bulunan insanların, depremzedelere yardım için Facebook ve Instagram üzerinden bağış kampanyaları gerçekleştirdikleri aktarıldı. Birkaç gün içinde toplam bağışın birkaç milyon dolar seviyesine geldiği söylendi. Bunun için kullanıcıların Kriz Yardımı sayfasını ziyaret ederek bağışların detaylarını öğrenebilecekleri paylaşıldı.

Meta, deprem bölgesindeki vatandaşların güvenilir bilgiye ulaşması için AKUT ile iş birliği içinde olduğunu aktardı. Şirket, gönüllülük ve kurtarma operasyonlarıyla ilgili doğru bilgiye ulaşmak için bir WhatsApp bilgi yardım hattı oluşturduklarını söyledi. Tamamen ücretsiz olarak kullanılan bu hizmetten yararlanmak için +905493014706 numarasını kaydedip uygulamadan ‘Merhaba’ yazmanın yeterli olacağı dile getirildi.