Samsung bugün yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 7 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Cihaz Çin pazarında Samsung W26 adıyla raflarda boy gösterecek.

Merakla beklenen telefon yakın zaman önce 3C veritabanında görüldü.

Samsung’un bugün resmi olarak piyasaya duyuracağı amiral gemisi katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 7’nin özel versiyonu Samsung W26 ilk kez ortaya çıktı. Sürpriz bir şekilde izine rastlanılan cihaz, ana modelin yalnızca Çin pazarına hitap eden daha lüks bir sürümü olarak tüketicilerle buluşacak.

XpertPick tarafından aktarılan bilgilere göre Samsung’un yeni katlanabilir telefonu Çin’in düzenleyici kurumu 3C veritabanında görüldü. Merakla beklenen cihazın model numarası, desteklenen şarj gücü ve bazı bağlantı uyumlulukları gibi özellikleri doğrulandı.

Galaxy W26’dan yeni detaylar geldi

Samsung’un yeni telefonun resmi ismi henüz onaylanmadı. Merakla beklenen cihaz SM-W9026 model numarasıyla tanımlanıyor. Buna karşılık olarak önceki nesil Samsung W25, SM-W9025 model numarasını benimsemişti. Kayıtlarda yeni telefon hakkında çok az ayrıntı mevcut.

Belgelere göre cihaz beklendiği gibi 5G bağlantısına sahip olacak. Aynı zamanda uydu iletişimini de destekleyecek.

W26’nın önceki nesilde görüldüğü gibi 25W şarjı destekleyeceği de bildiriliyor. Öte yandan markanın birçok lansmanında olduğu gibi uyumlu adaptör kutuya dahil edilmeyecek.

Ekran, görünüm ve işlemci gibi unsurlar hakkında henüz bir bilgi yok. Fakat bununla alakalı iki olasılık mevcut. Katlanabilir cihaz Galaxy Z Fold 7’nin yeniden adlandırılmış bir versiyonu olabilir ya da W25’e benzer bir hamleyle henüz duyurulmayan Galaxy Z Fold Special Edition 2’yi temel alabilir.

Cihaz hakkında daha fazla bilgi edinmek için yeni sızıntıları, hatta Güney Koreli dev geçen yılki cihaz lansman programına sadık kalırsa, Kasım civarında gerçekleşmesi gereken lansmanı beklememiz gerekecek.

Geçen yılki Samsung W25 neler sunuyor?

Samsung W25, Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy yonga setinden güç alıyor. Cihazda 16 GB RAM, 200 MP ana kamera ve 25W şarjlı 4.400 mAh pil mevcut.

Genel anlamda cihaz Galaxy Z Fold SE ile aynı özellikleri koruyor. Fakat depolama alanını 1 TB’a kadar genişletiyor. Ayrıca özel bir kılıf ve altın detaylarla süslü bir görünüme sahip lüks bir paket tercih etti. Cihaz, yalnızca Çin’de 16.999 CNY (yaklaşık 95 bin TL) karşılığında satışa çıktı.