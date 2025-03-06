GTA 5 Enhanced Edition çıktı: İşte yenilikler, sistem gereksinimleri ve büyük indirim fırsatı

Rockstar Games, 2013 yılında çıkan GTA 5 için büyük bir güncelleme sundu.

Oyunun yeni sürümü Grand Theft Auto V Enhanced Edition adıyla yayınlandı.

Artık mağazalardan kaldırılan eski sürüm hala desteklenmeye devam edilirken, ismi "Grand Theft Auto V Legacy" olarak değiştirildi.

GTA 5 Enhanced Edition halihazırda oyuna sahip olan kullanıcılar için ücretsiz bir güncellemeyle yüklenirken, yeni satın alacaklar için Steam'de yüzde 50 indirim fırsatı başladı.

Rockstar Games, Grand Theft Auto V’in geliştirilmiş versiyonunu piyasaya sundu. Merakla beklenen yeni GTA 5 Enhanced Edition güncellemesi nihayet yayınlandı.

Ücretsiz olarak yükseltme yapabileceğiniz bu güncelleme, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S’te görülen ışın izleme efektleri ve daha fazla görsel kalite gibi bazı iyileştirmeleri beraberinde getirmeyi vaat ediyor. İşte GTA 5 Enhanced Edition’ın özellikleri, yenilikleri, sistem gereksinimleri ve merak edilen diğer tüm detayları…

GTA 5 Enhanced Edition ile gelen yenilikler

Şirketten yapılan açıklamaya göre oyunun yeni sürümü, özellikle de DirectStorage uyumlu SSD kullananlar için yükleme sürelerini iyileştiriyor. Ancak yeni sürüm pek çok kişinin beklentisinin aksine, halihazırda mevcut olan oyuna bir güncelleme olarak değil, ayrı bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.

Grand Theft Auto V Enhanced Edition, oyunu halihazırda PC cihazında bulunduranlar için ücretsiz olarak yayınlandı. Fakat oyuna erişmek için yaklaşık 89 GB boyutundaki dosyayı indirmeniz gerekiyor.

Ancak yine de oyunun orijinal versiyonunun hala kullanılabilir olduğunu belirtelim. Yani cihazınızda halihazırda GTA 5 oyunu varsa, yeni sürüme güncelleme yapmanız gerekmiyor.

Özellikle de yeni güncellemenin getirdiği yenilikleri kaldıramayacak olan cihazlar için bu durum oldukça pozitif bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Zira yeni sürümle beraber Grand Theft Auto V Enhanced Edition sistem gereksinimleri de bazı değişiklikler gösteriyor.

Grand Theft Auto V Enhanced Edition için Steam’den yüzde 50 indirim

Oyunun geliştirilmiş sürümünün yayınlanmasını kutlamak için Rockstar Games, 20 Mart’a kadar geçerli bir indirim fırsatı sunuyor. Bu süre zarfında oyun, Steam’de normal fiyatına göre yüzde 50 indirimle satılıyor. Bu fiyat aynı zamanda Criminal Starter Pack‘e erişim imkanı da sunuyor.

Grand Theft Auto V: Enhanced Edition’ın yayınlanmasıyla birlikte Rockstar Games, orijinal sürümü Valve mağazasından kaldırmaya karar verdi. Yani oyunun eski sürümü artık ayrı olarak satın alınamıyor.

GTA 5 Enhanced Edition sürümüne güncelleme yapan oyuncular, Hikaye Modu’nda daha önce oluşturulmuş tüm kayıtlara yeniden ulaşabilecek. Aynı durum GTA Online’da kaydedilen ilerlemeler için de geçerli olacak.

GTA 5 Enhanced Edition sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i7-4770 / AMD FX 9590

Intel Core i7-4770 / AMD FX 9590 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1630 (4GB VRAM) / AMD Radeon RX 6400 (4GB VRAM)

NVIDIA GeForce GTX 1630 (4GB VRAM) / AMD Radeon RX 6400 (4GB VRAM) Depolama: 105 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri