2023 yılı birbirinden kaliteli video oyunlarının piyasaya sunulmasına şahit oldu. Bu yıl Xbox, PlayStation, Nintendo ve PC platformlarında birçok büyük kaliteli oyun yayınlandı. Oyunseverler için sürükleyici maceralar vaat eden bu yapımlar, sene boyunca ilgiyle takip edildi. How Long to Beat tarafından gerçekleştirilen son araştırmayla birlikte ise 2023’ün en çok tamamlanan oyunu Hogwarts Legacy oldu.

J.K. Rowling tarafından kaleme alınan ünlü bilim kurgu serisi Harry Potter evreninde geçen popüler oyun, sihirli dünyanın 1800’lü yıllarının sonlarında Hogwats’ta yaşanan sıra dışı olayları konu alıyor. Avalanche Software tarafından geliştirilip Portkey Games imzasıyla bu yılın Şubat ayında yayınlanan oyun, bitirilme yüzdesiyle rakiplerinin önüne geçerek yıla damgasını vurmayı başarıyor.

70 saat uzunluğa sahip Hogwarts Legacy zirvede

How Long to Beat tarafından gerçekleştirilen araştırmada, 2023’ün en çok tamamlanan oyunu olarak karşımıza çıkan Hogwarts Legacy, ana hikaye için yaklaşık 35 saatlik bir macera sunuyor. Bunun yanı sıra oyunda tüm başarı ve kupaları eksiksiz bir şekilde elde etmek istiyorsanız, yaklaşık 70 saatinizi ayırmanız gerekiyor.

İlk olarak yeni nesil oyun konsolları Xbox Series X/S, PlayStation 5 ve PC platformlarında yayınlanan Hogwarts Legacy, aylar sonra ise PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarına geldi. Kısa bir süre içinde adeta ilgi odağı haline gelmeyi başaran oyun, etkileyici satış rakamları gördü. Henüz ilk günlerden büyük bir satış hacmiyle karşı karşıya kalan yayıncı şirket Warner Bros. iki hafta içinde ise 12 milyon satışı geride bıraktı.

Geliştirici şirket, Nisan ayında yaptığı açıklamada, oyunun beklenenden yüzde 256 oranında daha fazla sattığını açıklamıştı. Mayıs ayına geldiğimizde ise oyun 15 milyondan fazla kopya satarak 1 milyar dolardan fazla gelir elde etmişti. Şu anda oyunun toplam satışları belirsizliğini korusa da sevilen oyun, tüm platformlarda sene başından bu yana gözleri üzerinde toplamış durumda.

2023’ün en çok tamamlanan oyunları

Yapılan araştırma sonucunda 2023’ün en çok tamamlanan oyunu Hogwarts Legacy olarak karşımıza çıkarken, listenin ilk üç basamağını ise Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ve Resident Evil 4 dolduruyor. İlk on basamakta bulunan oyunlar ise şu şekilde: