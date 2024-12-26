Pixar hayranlarına müjde: Brawl Stars, Toy Story karakterlerini getirdi

Brawl Stars, Disney/Pixar ile eğlenceli bir ortaklığa imza attı.

Popüler mobil oyun, Toy Story evrenindeki bazı büyük karakterleri oyuna dahil etti.

Siz de Buzz Lightyear ve diğer sevilen kahramanlara kolayca ulaşabilirsiniz.

Ünlü oyun stüdyosu Supercell, popüler mobil oyunu Brawl Stars için sevilen Pixar yapımı Toy Story (Oyuncak Hikayesi) karakterlerini getirdiğini duyurdu. İkonik Disney karakterleri oyuna yeni karakterler, yeni görünümler, yeni oynama yolları ve ünlü Pizza Planet ile birlikte dahil ediliyor.

Brawl Stars’a gelen ilk Toy Story karakteri, 5 Şubat’a kadar herkese açık olacak olan Buzz Lightyear olarak karşımıza çıkıyor. Efsanevi uzay korucusu, Brawl Stars evreninin parçası olmayan oynanabilir ilk karakter oluyor. Buzz’ın üç savaş modu bulunuyor. Bu modlar lazer, hava ve kılıç olarak sunuluyor.

Efsane Toy Story kahramanları Brawl Stars evrenine geldi

Buzz Lightyear’ın yanı sıra oyundaki bazı karakterler, Oyuncak Hikayesi’nden ilham alan yeni görünümlere de kavuşuyor. Bu karakterler Colt Woody, Bibi Bo Peep ve Jessie Jessie olarak açıklanıyor. Etkinlik bitmeden oyuncular ayrıca Buzz’dan ilham alan görünüm olan Wattson Lightyear’ı da alabiliyor.

2 Ocak’tan itibaren Starr Park (Brawl Stars tema parkı) yeni bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bu etkinlik Pizza Planet Arcade adı altında oyunseverlerin karşısına çıkacak. Filmlerdeki Pizza Planet’ten ilham alan geliştiriciler, pizza dilimleri elde etme mücadeleleriyle eğlenceli anlar yaratacak.

Bununla birlikte Oyuncak Hikayesi’nden ilham alan tepkiler ve simgeler gibi özelleştirme öğeleri ve hatta yeni Brawler’lar elde etmek mümkün olacak. Pizza dilimleri almanın bir yolu da yeni geçici modları oynamak olacak. Bunlarda oyuncular Pizza Planet’teki nostaljik anları yeniden yaşayabilecek. Ayrıca savaşmanın yeni ve kaotik yollarını keşfedebilecek.

Brawl Stars ve Disney/Pixar’dan açıklamalar

Brawl Stars Genel Müdürü Frank Keienburg bu ortaklık ile ilgili şunları söyledi:

“Toy Story bizim için ideal bir işbirliği, çünkü takım çalışması ve başkalarıyla bağlantı kurma teması Brawl Stars’ın özünde yer alıyor. Ve tıpkı Buzz Lightyear’ın Toy Story’ye ilk geldiğinde olduğu gibi, oyunumuzda rekabet ve rekabetçi gerginlik olabilir. Ancak toz duman yatıştığında bu çoğunlukla saygıya ve arkadaşlığa yol açar. Disney ve Pixar ile takım olmak harika ve özellikle Buzz Lightyear’ı Brawl Stars evreninin bir parçası olmayan ilk oynanabilir karakterimiz olarak eklemek ve onu sınırlı bir süre için kullanılabilir hale getirmek harika.”

Disney ve Pixar Games Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Luigi Priore ise şunları söyledi:

“Karakterlerimizi oyunculara ulaştırmanın yeni ve şaşırtıcı yollarını her zaman arıyoruz ve Buzz Lightyear’ın Space Ranger Academy’de yıllarca aldığı eğitimle, Brawl Stars evrenine boyutlar arası bir yolculuk yapan ilk karakter olmak için eşsiz bir donanıma sahip. Oyuncak Hikayesi hayranları, filmlerdeki ikonik mekandan esinlenerek tasarlanan Pizza Planet Arcade’de aksiyon dolu eğlenceye katıldıklarında ekstra bir keyif alacak.”

Dünyanın dört bir yanındaki oyuncular, efsane Buzz Lightyear karakterine ve Toy Story evreninden Starr Park’taki yeni arkadaşlarına Brawl Stars oyununun iOS ya da Android sürümü üzerinden ulaşabilecek.