Performans canavarı Realme GT 7, Guinness Dünya Rekoru kırdı

Realme'nin performans canavarı telefonu GT 7, 27 Mayıs Salı günü Fransa'da resmi olarak duyurulacak.

Merakla beklenen cihaz lansmandan önce Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Model olağanüstü pil ömrü sayesinde uzun süre kırılamayacak bir başarıya imza attı.

Realme GT 7 modelinin uluslararası versiyonu, ilginç bir ekstrem pil testinden geçerek Guinness Dünya Rekoru sertifikası aldı. Şirketin kullandığı devasa batarya sayesinde yeni ürün, 24 saatten uzun süre aralıksız film oynatabilme yeteneğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Yeni bir akıllı telefon satın alacak pek çok tüketici, özellikle de cihazlarının pil ömrüne dikkat ediyor. Realme de bu kitleyi göz önünde bulundurarak uzun saatler boyunca prizden uzak kalmanızı mümkün kılacak bir seçenek sunuyor. Guinness ekibi şimdi cihazı bu yeteneklerinden dolayı onurlandırıyor.

Realme “cep telefonuyla film izleyerek en uzun maraton dünya rekoru” kırdı

Şirketten gelen açıklamada vurgulandığı gibi Realme GT 7, 22 Mayıs’ta İtalya’nın Roma kentinden hareketle dünyayı dolaşan bir yolculuğa çıkarıldı. Yolculuk sırasında telefon, 7.000 mAh bataryanın özerkliğinden faydalanabilmek için aralıksız film oynatacak şekilde ayarlanmıştı.

Yeni cihaz daha sonra 24 saatten fazla bir süre göreve dayanmayı başardı. Ertesi gün akşamüstü saatlerinde medya oynatmaya devam etti.

Böylelikle cihaz Guinness Rekorlar Kitabı’nda “cep telefonuyla film izleyerek en uzun maraton dünya rekoru” kazandı. Realme’ye göre bu ilginç test aynı zamanda dernek tarafından da kabul edilen bir akıllı telefon için pil ömrü rekorunu da ortaya koydu.

Üst düzey bir performans vaat ediyor

Realme GT 7’nin ortalama üstü kapasiteye sahip bataryasının yanı sıra, yüksek özerkliğe sahip olmasının bir diğer önemli nedeni de yakın zamanda tanıtılan MediaTek Dimensity 9400e çipinden kaynaklanıyor.

Dimensity 9300 Plus’ın geliştirilmiş bir versiyonu olan bileşenin öne çıkan özelliklerinden biri de daha yüksek enerji verimliliği olarak vurgulanıyor.

Öte yandan değerlendirilen versiyonun global sürüm olması ve teknik özelliklerinin Çin’de piyasaya sürülen GT 7’den oldukça farklı olması bekleniyor.

Asya modeli, daha güçlü Dimensity 9400 Plus işlemcinin yanı sıra daha da büyük 7.200 mAh’lik bir pil ile birlikte geliyor. Test edilmeden Çin alternatifinin daha iyi performans gösterip gösteremeyeceğini söylemek şimdilik zor.

Realme GT 7 ne zaman çıkacak?

Realme GT 7’nin global lansmanı 27 Mayıs Salı günü Fransa’nın Paris kentinde düzenlenecek etkinlikle gerçekleşecek.

Fakat şimdilik ne yazık ki yeni akıllı telefon modelinin Türkiye pazarına getirilip getirilmeyeceği bilinmiyor. Bununla alakalı ilerleyen günlerde Realme’den resmi bir doğrulama gelmesi bekleniyor.