Realme GT 7 üst düzey bir ekrana sahip olacak

Realme'nin yeni performans canavarı telefonu için geri sayım başladı.

Realme GT 7'nin üst düzey görüntüleme deneyimi vaat eden gelişmiş ekran özellikleri açıklandı.

Merakla beklenen cihaz 23 Nisan tarihinde piyasaya çıkacak.

Realme GT 7 cihazının 23 Nisan tarihinde Çin’de piyasaya sürülmesi planlanıyor. Çinli marka, daha önceki modellerinden de alışık olduğumuz gibi lansman etkinliğinden günler önce Weibo platformu üzerinden cihazın bazı teknik özelliklerini doğruladı.

Merakla beklenen yeni modelin tasarım ve renk seçenekleri de ortaya çıktı. MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9400+ yonga setiyle donatılacağı açıklanan Realme GT 7 cihazının ekran özellikleri ilgili daha fazla ayrıntı geldi. İşte detaylar…

Realme GT 7 ekran özellikleri belli oldu

Önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacak cihaz yüksek performansı ve gelişmiş görüntüleme deneyimiyle öne çıkacak. Telefonda düz bir panel yer alacak. Aynı zamanda yüksek çözünürlüklü bir ekran entegre edilecek.

Realme GT 7’nin 1.5K çözünürlüğü destekleyecek BOE yapımı 144 Hz Q10 OLED ekran kullanacağı öne sürüldü. Çerçeveler sadece 1,3 mm kalınlığında olacak. Bu da uçtan uca bir izleme deneyimi sunacak.

Cihaz 6.500 nit yerel tepe parlaklığını ve 1.800 nit küresel tepe parlaklığını destekleyecek. Dokunmatik tepkisi için 2.600 Hz’lik hızlı bir örnekleme hızı sunacak. Ekran koruması, çizilme ve düşmeye karşı dayanıklılığı artırmak için tasarlanan Realme’nin geliştirdiği Crystal Armor Glass teknolojisiyle sağlanacak.

Realme GT 7 ekran tarafında 4.608 Hz yüksek frekanslı PWM karartma özelliği sunacak. Düşük parlaklıkta titreşimsiz görüntüleme için düşük SVM değerleri bulunacak. Ekran içi ultrasonik parmak izi tarayıcısı, ıslak ve eldivenli dokunma desteği gibi ek özelliklere sahip olacak.

Şirket aynı zamanda cihazın 100W kablolu şarj desteğine sahip 7.200 mAh pil kapasitesine sahip olacağını da onayladı. Öte yandan modelin optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 50 MP ana kamera, 203 gram ağırlık, 8,25 mm kalınlık ve toz/suya dayanıklılık için IP68/69 sertifikasına sahip olması bekleniyor.

Son olarak Realme GT 7’nin fiyatı hakkında da ipuçları geldi. İddialara göre cihaz yaklaşık 360 Euro (yaklaşık 15 bin TL) fiyat etiketiyle raflarda boy gösterecek.