Performans canavarı OPPO Find X9 için geri sayım başladı

Oppo Find X9 serisi 16 Ekim'de Çin pazarında resmi olarak piyasaya tanıtılacak.

Performans canavarı telefonların Kasım ayında ise Hindistan lansmanıyla birlikte global arenaya çıkması bekleniyor.

Merakla beklenen cihazlar MediaTek Dimensity 9500 çipiyle donatılacak.

MediaTek tarafından geliştirilen amiral gemisi yonga seti Dimensity 9500, ilk kez önümüzdeki ay Hindistan’da piyasaya sürülmesi beklenen OPPO Find X9 serisinde kullanılacak. 2025 Hindistan Mobil Kongresi’nde gerçekleşen bu teknoloji ortaklığı duyurusu, Çinli markanın yeni telefonlarına bu işlemcide ayrıcalıklı bir kullanım hakkı sağlıyor.

MediaTek’in yeni işlemcisi, bir Arm G1-Ultra GPU ve karmaşık bir çekirdek yapısı ortaya koyuyor. 4,21 GHz hızında çalışan bir ana birim, 2,70 GHz hızında dört yüksek performanslı çekirdek ve 3,50 GHz hızında üç premium çekirdek yer alıyor. Yeni mimari yüzde 33 grafik performansı ve yüzde 42 daha fazla güç verimliliğiyle performansta önemli bir sıçrama sağlayarak Find X9 ailesini “uçurmaya” hazırlanıyor.

Find X9 serisinin global sürümü Kasım’da çıkacak

Yüksek performansa ev sahipliği yapması beklenen Find X9 ve Find X9 Pro’dan oluşan akıllı telefon serisi, Find X8 ve Find X8 Pro modellerinin yerini alacak.

Cihazların Çin’deki lansmanları 16 Ekim’de yapılacak ve Android 16 tabanlı ColorOS 16 işletim sistemiyle çalışacak. GSMArena’ya göre modeller Kasım ayında global sahnede boy göstermeye başlayacak.

OPPO Find X9 modellerinin global pazara geleceği zaten geçtiğimiz haftalarda onaylanmıştı. Fakat kesin bir tarih henüz bilinmiyordu. Nihayet gelen son raporlar ile birlikte bu soru işareti ide ortadan kalkmış oldu.

OPPO Find X9’dan neler bekleniyor?

Yazılım performansı OPPO’nun tescilli Trinity Engine’i tarafından optimize edilecek. En yoğun oturumlar sırasında yüksek kare hızlı oyun oynamayı desteklemek için bir soğutma sistemi uygulanacak.

Arka kamera sistemi Hasselblad tarafından optimize edilecek. Özellikle de Find X9 Pro, 70 mm odak uzaklığına sahip 200 MP telefoto lensle donatılmış periskop kamerasıyla öne çıkacak. Bu model, kutuda Hasselblad tarafından geliştirilen bir fotoğrafçılık kitiyle birlikte gelecek.

Serinin standart versiyonunda 7.000 mAh, Pro versiyonunda ise daha büyük bir 7.500 mAh batarya ile güç sağlanacak. Bellek yapılandırmaları arasında 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB dahili depolama alanı bulunacak.

Cihazların Frosty White, Velvet Titanium ve Chasing Red renklerinde satışa sunulacağı, temel Find X9 modelinin ayrıca Fog Black versiyonunu da sunacağı belirtiliyor.

Son olarak serinin en gelişmiş modeli olacak OPPO Find X9 Ultra’nın iddialı kamera yeteneklerinin ortaya çıktığını da hatırlatalım.