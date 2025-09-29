OPPO Find X9 Pro’nun iddialı özellikleri sızdı: 7.500 mAh pil ve üst düzey işlemci

16 Ekim'de duyurulacak OPPO Find X9 Pro'nun teknik özellikleri belli oldu.

Yüksek performanslı telefon, MediaTek Dimensity 9500 çipinden güç alacak.

50+50+200 MP'lik üçlü kamera setiyle sunulacak cihazda 80W şarj destekli 7.500 mAh pil kapasitesi sunulacak.

OPPO’nun yeni amiral gemisi akıllı telefonu için geri sayım başladı. Merakla beklenen Find X9 serisi ile ilgili yeni söylentiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Performans canavarı OPPO Find X9 Pro modelinin sızdırılan özellikleri, cihazdan neler bekleyebileceğimize dair bizlere önemli ipuçları sunuyor.

Digital Chat Station’dan gelen son raporlarla beraber yeni OPPO modelinin kilit noktaları belli oldu. Cihazın ekran kalitesi, işlemci performansı ve pil ömrü gibi merak edilen ayrıntıları gün ışığına çıktı.

OPPO Find X9 Pro teknik özellikleri ortaya çıktı

Ortaya çıkan raporlar, yeni OPPO modelinin güçlü ve kaliteli bir ekrana sahip olacağına işaret ediyor. Söylentilere göre cihazda 6,78 inç LTPO OLED ekran yer alacak. Bu ekranda 1,5K çözünürlük kalitesi, 3.000 nit tepe parlaklık desteği ve 120 Hz yenileme hızı bulunacak. Aynı zamanda kullanıcılar panelde ultrasonik parmak izi okuyucusundan da yararlanabilecek.

OPPO Find X9 Pro modelinin 12 GB ve 16 GB RAM kapasitesi seçeneklerine sahip olacağı söyleniyor. Öte yandan telefon 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama alanı opsiyonlarına ev sahipliğinde bulunuyor. MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9500 çipinden güç alacak cihazın 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC ve uydu araması desteği gibi özelliklere sahip olacağı belirtiliyor.

Cihazın arka kamera setinde 50 MP ana sensör (Sony LYT-828), 50 MP ultra geniş açılı sensör (Samsung JN5) ve 200 MP telefoto/periskop sensör (Samsung HP5) sunması bekleniyor. Tüm lenslerin Hasselblad sertifikasına sahip olduğu, ayrıca daha fazla optik yakınlaştırma sağlamak için ekstra bir aksesuarı da destekleyeceği aktarılıyor.

Teknik özelliklerini tamamlayan diğer özellikler arasında 80W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunan 7.500 mAh pil kapasitesi yer alıyor. Telefonun Android 16 işletim sistemi ile kutudan çıkacağı vurgulanıyor.

Daha derli toplu bir şekilde göz atmak isteyenler için OPPO Find X9 Pro modelinin muhtemel teknik özellikleri şöyle olacak:

Ekran: 1,5K çözünürlüğe sahip 6,78 inç LTPO OLED ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama alanı

Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens, 50 MP sensörlü ultra geniş lens ve 200 MP sensörlü telefoto/periskop lens

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC ve uydu iletişimi

Dayanıklılık: IP66, IP68 ve IP69 sertifikası

Batarya kapasitesi: 80W kablolu ve 50W kablosuz şarj özelliğine sahip 7.500 mAh pil

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16 kullanıcı arayüzü

IP66, IP68, IP69 sertifikasına sahip olacak Find X9 Pro’nun beyaz, altın ve kırmızı renk seçenekleriyle satışa sunulacağı belirtiliyor. Cihazın lansman tarihi ise 16 Ekim olarak duyuruldu. Son olarak serinin global pazarda da raflara geleceği onaylandı.