OPPO Find X9 Ultra’nın etkileyici kamera özellikleri sızdı

OPPO Find X9 Ultra'nın kamera özellikleri ile ilgili yeni detaylar sızdırıldı.

Merakla beklenen cihazda 200 MP çözünürlüklü Sony sensörü kullanılacak.

Öte yandan modülde her biri 50 MP'lik iki tane periskop telefoto lens yer alacak.

Cihazın ön kısmında da yine 50 MP çözünürlüklü selfie kamerası sunulacak.

OPPO, üst düzey özellikler ile donatılacak olan Find X9 serisi akıllı telefon ailesiyle 16 Ekim tarihinde karşımıza çıkacak. İlk olarak Çin pazarında resmi olarak duyurulacak modeller, MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9500 çipinden güç alacak.

Öte yandan söylentilere göre OPPO, serinin en gelişmiş modeli olarak raflarda boy gösterecek Find X9 Ultra’nın kamera özellikleri ile karşımıza çıktı. Digital Chat Station’dan gelen raporlar, cihazın olağanüstü mobil fotoğrafçılık yeteneklerine ev sahipliğinde bulunacağı öğrenildi.

OPPO gelişmiş mobil fotoğrafçılık yetenekleri vadedecek

Merakla beklenen Find X9 Ultra’nın arka tarafında 200 MP Sony IMX90E ana kamera yer alması bekleniyor. 1/1,12 inç sensör, optik görüntü sabitleme (OIS) ve cam/plastik (GP) optik modüle sahip olacak. Ana sensörün yanında iki adet 50 MP periskop telefoto lens ve bir ultra geniş açılı lens bulunacak.

Söylentiler, periskop telefoto kameralardan birinin amiral gemisi Sony LYT-828 sensörü tarafından destekleneceğini ortaya koyuyor. Aynı sensör, Find X9 Pro ve Vivo X300 Pro’da ana kamera olarak kullanılacak.

Optik görüntü sabitlemeye ek olarak, yaklaşık 3x’lik sabit optik yakınlaştırma desteği bekleniyor. En üst düzey modelin 50 MP ön kameraya sahip olacağı bildiriliyor.

Find X9 ve X9 Pro Dimensity 9500 yonga setine sahipken, Ultra versiyonu Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile güçlendirilecek. X9 Pro modeli 7.500 mAh bataryaya sahip olacak. Bu nedenle Ultra versiyonunun aynı veya biraz daha yüksek kapasiteye sahip olması olası görünüyor.

OPPO X9 Pro modelinin 6,78 inç ekrana sahipken, Ultra versiyonunun 6,8 inç 120 Hz LTPO 2K düz OLED ekrana sahip olacağı söyleniyor. Tüm bu detaylar, gelişmiş teknik özelliklere sahip bir akıllı telefon ailesine işaret ediyor ve Find X9 serisini 2025 akıllı telefon pazarının en çok beklenenlerinden biri olarak konumlandırıyor.