OnePlus 13R teknik özellikleri Geekbench’te ortaya çıktı

2025'in başlarında piyasaya çıkacak OnePlus 13R, Geekbench veritabanında ortaya çıktı.

Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip olacak model, performans konusunda beklentileri fazlasıyla karşılayacak.

Cihazın ayrıca RAM kapasitesi ve işletim sistemi gibi diğer detayları da netlik kazandı.

Performans canavarı teknik özellikleri ile öne çıkması beklenen OnePlus 13R modeli Geekbench platformunda sürpriz bir şekilde ortaya çıktı. Çinli telefon üreticisinin merakla beklenen yeni cihazı ile ilgili önemli detaylar geldi. Henüz resmi bir çıkış tarihi belirlenmeyen modelin iddialı donanımı belli oldu.

2025 yılının başlarında piyasaya çıkması beklenen yüksek performanslı akıllı telefon modeli, Geekbench veritabanında yer alan detaylarıyla dikkatleri üzerine çekti. Ortaya çıkan bu dikkat çekici gelişme, cihazdan neler bekleyebileceğimize dair önemli ipuçları sunuyor. İşte detaylar…

OnePlus 13R özellikleri belli oldu

Geekbench’te ortaya çıkan model, “CPH2645” kimlik numarasıyla ve Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 çipiyle karşımıza çıktı. Platformda yer alan verilere göre cihaz tek çekirdek testlerinden 2.238 puan, çok çekirdekte ise 6.761 puan almayı başardı.

Snapdragon 8 Gen 2 ile piyasaya sürülen önceki modele kıyasla bu yeni sürüm, OnePlus 12’de de yer alan çipin aynısını kullanıyor. Küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse daha önce bu işlemciyi Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Xiaomi 14 Ultra, Nubia RedMagic 9 Pro, Redmi K80 ve Honor Magic V3 gibi modellerde görmüştük.

Geekbench’teki listeleme ayrıca OnePlus 13R özellikleri ile ilgili başka detaylar da karşımıza çıktı. Cihazın 12 GB RAM’e sahip olacağı netleşti. Fakat bu konuda daha fazla kapasiteye sahip seçeneklerin de gelebileceği düşünülüyor. Öte yandan modelin Android 15 işletim sistemini temel alan OxygenOS 15 ile piyasaya çıkacağı öne sürülüyor.

OnePlus 13R cihazının diğer özellikleri hala gizemini koruyor. Fakat en üst seviyeye kıyasla biraz daha mütevazı bir versiyon ile karşılaşacağımız düşünülüyor. Cihaz iyi bir donanım performansıyla, ancak bazı açılardan net maliyet kesintileriyle piyasaya sürülecek gibi görünüyor.

OnePlus 13R’ın çıkış tarihi ise henüz tam olarak açıklanmadı. Fakat merakla beklenen cihazın 2025 yılının başlarında gerçekleşmesi beklenen OnePlus 13’ün global versiyonuyla birlikte duyurulacağı tahmin ediliyor.

Peki ya siz OnePlus 13R’ın ortaya çıkan özellikleri ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

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