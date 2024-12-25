Yüksek performanslı OnePlus Ace 5 serisinin özellikleri netleşti

Merakla beklenen OnePlus Ace 5 serisinin teknik özellikleri ortaya çıktı.

Ace 5 ve Ace 5 Pro modellerinden oluşacak seri, temel olarak işlemci tercihiyle birbirinden ayrılacak.

Üst düzey özellikler sunacak cihazlar 26 Aralık, yani yarın piyasaya duyurulacak.

OnePlus markası yarın yeni performans canavarı telefon serisini resmi olarak piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen OnePlus Ace 5 ve OnePlus Ace 5 Pro modellerinden oluşacak akıllı telefon serisi iddialı özellikleri ile 26 Aralık’ta Çin’de piyasaya çıkacak.

Gelişmiş özellikleri ile adından söz ettirmeye aday görünen OnePlus Ace 5 serisi hakkında önemli detaylar geldi. Lansmana artık saatler kala şirket, yavaş yavaş serinin bazı özelliklerini doğrulayan tanıtım afişleri paylaşmaya başladı.

Bununla birlikte OnePlus Ace 5 ve OnePlus Ace 5 Pro, Çinli düzenleyici kruum olan TENAA tarafından sertifikalandırıldı. Bu sayede cihazların teknik detayları ortaya çıktı. Söz konusu iki model arasındaki temel farkın yonga seti tercihinden kaynaklanacağı doğrulandı. İşte seriyle ilgili merak edilen tüm detaylar…

OnePlus Ace 5 serisi özellikleri belli oldu

TENAA veritabanında yer alan detaylara göre OnePlus Ace 5 Pro, Qualcomm’un maksimum 4,32 GHz frekansına sahip Snapdragon 8 Elite yonga setini kullanacak, OnePlus Ace 5 ise 3,3 GHz hızında Snapdragon 8 Gen 3 ile gelecek.

Serinin “Pro” seçeneği 6.100 mAh ve 100W hızlı şarjlı bir pil ünitesine sahip olacak. Standart model ise 6.400 mAh ile biraz daha büyük bir kapasiteye sahip olacak. Fakat hızlı şarj desteği 80W’a düşürülecek.

Her iki telefon da 1.264p çözünürlüklü 6,78 inç ekran ve ekranın altında parmak izi okuyucu ile karşımıza çıkacak. Kamera seti 50 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş sensör, 2 megapiksel makro sensör ve 16 megapiksel ön kameradan oluşacak.

Merakla beklenen yeni OnePlus Ace 5 serisi 161,7 x 75,8 ve yaklaşık 8,1 milimetre kalınlığa sahip olacak. Fakat “Pro” modeli biraz daha kalın bir tasarımla gelecek. Serideki modeller, bellek yapılandırması konusunda önemli bazı farklılıklar gösterecek.

OnePlus Ace 5 standart olarak 12 GB ve 16 GB RAM seçeneklerine sahip olacak. 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama opsiyonlarıyla gelecek. OnePlus Ace 5 Pro ise 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile ek bir seçeneğe sahip olacak. Bu da onu Snapdragon 8 Elite ile en uygun fiyatlı cihaz haline getirebilir.

Son olarak serinin standart modeli olan OnePlus Ace 5’in OnePlus 13R olarak küresel pazara ulaşacağını da hatırlatmakta fayda var. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Ace 5 modelinin tasarımının kanlı canlı bir şekilde ortaya çıktığını da ekleyelim.