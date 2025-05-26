Performans canavarı Honor Pad 10 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Honor Pad 10 üst düzey özellikleri ile piyasaya çıktı.

Performans canavarı tablet modeli 10.100 mAh pil kapasitesi ve Snapdragon 7 Gen 3 yonga setinden güç alıyor.

Honor lansman süreci boyunca cihazı satın alan müşterilere stylus kalem, klavye kılıfı ve kulak üstü kulaklık gibi hediyeler veriyor.

Honor yeni orta seviye tablet modeli ile karşımıza çıktı. Performans canavarı özellikleri ile ön plana çıkan Honor Pad 10 küresel pazarda duyuruldu.

Üst düzey özelliklere sahip olan cihaz, daha güçlü bir Snapdragon çipi ve önemli ölçüde daha büyük bir batarya gibi Pad 9’a göre önemli iyileştirmeler getiriyor. Aynı zamanda model, lansman döneminde hediye olarak sunulan aksesuarlarla dizüstü bilgisayarlara iyi bir alternatif olmayı vaat ediyor.

Honor Pad 10 özellikleri

Ekran: Quad HD+ çözünürlüklü (2560 x 1600 piksel) 12.1 inç IPS LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 500 nit tepe parlaklık

Quad HD+ çözünürlüklü (2560 x 1600 piksel) 12.1 inç IPS LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 500 nit tepe parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB depolama

256 GB depolama Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 8 MP ana kamera

8 MP ana kamera Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB-C, isteğe bağlı klavye kılıfı ve kalem

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB-C, isteğe bağlı klavye kılıfı ve kalem Batarya kapasitesi: 35W şarjlı 10.100mAh pil

35W şarjlı 10.100mAh pil Boyutlar: 277,1 × 179,3 × 6,3 mm

277,1 × 179,3 × 6,3 mm Ağırlık: 525 gram

525 gram İşletim sistemi: Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 kullanıcı arayüzü

Honor’un yeni tableti 6.3 mm kalınlığında, düz kenarlara sahip metal bir gövde tercih ediyor. Önceki nesle göre en büyük değişiklik ise artık cihazın rengini takip eden ve arka köşeye yeniden konumlandırılan kamera modülü mevcut.

Bu nesildeki bir diğer büyük gelişme ise işlemci tarafında olacak. Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti yer alacak, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı desteklenecek.

Honor Pad 10 cihazı 16:10 en boy oranına sahip 2560 x 1600 piksel Quad HD+ çözünürlüğe sahip 12.1 inç IPS LCD panel ile geliyor. 120 Hz yenileme hızı ve 500 nit ortalama parlaklık sunan cihazda 6 hoparlör ile son derece dolgun bir ses sistemi sağlanıyor.

Honor’un yüksek performanslı yeni tableti 8 MP ön kamera ve 8 MP arka kamerayla karşımıza çıkıyor. Bu kamera seti basit fotoğraflar çekmek, görsel aramaları ve görüntülü görüşmeler yapmak ve belgeleri taramak için yeterli olacak.

Honor Pad 10’un en güçlü yanlarından biri de 10.100 mAh batarya ve 35W hızlı şarj özelliği oluyor. Bu da önceki neslin 8.300 mAh kapasitesine kıyasla büyük bir yükseltmeyi temsil ediyor.

Öte yandan yeni cihazda Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 bağlantıları, markanın stylus kalem ve klavye kılıfı desteği, Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 kullanıcı arayüzü bulunuyor. İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

Honor Pad 10 fiyatı

Cihaz camgöbeği (mavi-yeşil) ve gri olmak üzere iki renk seçeneği ile satışa sunulacak. Honor’un yeni cihazı Avrupa pazarında 399 Euro karşılığında satılacak.

Honor ayrıca lansman süreci boyunca tüketicilere stylus kalem, klavye kılıfı ve kulak üstü kulaklık gibi hediyeler sunacak.