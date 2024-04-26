144Hz ekranlı Honor Pad 9 Pro piyasaya çıktı

Honor’un performans canavarı tableti piyasaya çıktı. Heyecanla beklenen Honor Pad 9 Pro gelişmiş donanımı ve şık tasarımıyla ilgi odağı haline geldi. Şirketin geçen yılın Aralık ayında piyasaya sürdüğü Honor Pad 9’un daha güçlü bir sürümü olarak lanse edilen model, önemli yükseltmelerle fark yaratıyor.

Honor tarafından geliştirilen yüksek performanslı tablet modeli birçok ayrıcalıklı unsuru bir araya getiriyor. Cihazın öne çıkan teknik özellikleri arasında MediaTek imzalı Dimensity 8100 yonga seti, 144Hz yenileme hızına sahip güçlü ekranı ve selefine göre daha büyük olan kullanıcı dostu bataryası karşımıza çıkıyor.

Honor Pad 9 Pro teknik özellikleri

Ekran: 2.560 x 1.600 piksel çözünürlüğe sahip 12,1 inç TFT LCD ekran, 144 Hz yenileme hızı

2.560 x 1.600 piksel çözünürlüğe sahip 12,1 inç TFT LCD ekran, 144 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 8100

MediaTek Dimensity 8100 RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB dahili depolama

256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 5 MP ön kamera

5 MP ön kamera Arka kamera: 13 MP ana kamera

13 MP ana kamera Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C bağlantı noktası

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C bağlantı noktası Batarya kapasitesi: 35 watt hızlı şarjlı 10.050 mAh pil

35 watt hızlı şarjlı 10.050 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 kullanıcı arayüzü

Yüksek performansıyla adından söz ettirecek yeni Honor tableti 2560×1600 piksel çözünürlük kalitesine sahip 12,1 niç TFT LCD ekranla karşımıza çıkıyor. Büyük boyutlu ekranıyla konforlu bir deneyim sunan model, 144 Hz yenileme hızı sayesinde oldukça yüksek bir akıcılık sağlıyor.

Honor Pad 9 Pro, MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 8100 yonga setinden güç alıyor. Daha önce bu işlemciyi Xiaomi 12T, POCO X4 GT, OPPO Reno 9 Pro, Redmi Note 11T Pro, OnePlus 10R, Realme GT Neo 3 ve Redmi K50 gibi modellerde de görmüştük. Bu anlamda etkileyici bir hız ve verimlilik vadeden cihaz, güçlü ekran performansı da göz önüne mobil oyunculuk noktasında kullanıcıların ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılamayı hedefliyor.

10.050 mAh’lik devasa pil kapasitesiyle kullanıcı konforunu artıran cihaz, 35 watt hızlı şarj desteğiyle geliyor. Cihazın ön tarafında 5 MP’lik bir selfie kamerası yer alırken, arkada ise 13 MP’lik bir tekli kamera bulunuyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemiyle çalışan tablet, Honor’un geliştirdiği MagicOS 8.0 arayüzüyle optimize ediliyor.

Honor Pad 9 Pro fiyatı

Öncelikli olarak Çin pazarında satışa sunulan Honor Pad 9 Pro’nun fiyatı açıklandı. Cihaz 2 bin 199 Çin Yuanı başlangıç fiyatıyla raflarda yer alacak. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 10 bin TL’ye tekabül ediyor.