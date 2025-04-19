Patreon, Twitch ve Kick’e rakip oluyor: Canlı yayın özelliği geldi

Patreon canlı yayın özelliğini test etmeye başladı.

Platform bu sayede Twitch, TikTok Live, Kick ve YouTube gibi uygulamalara meydan okumak istiyor.

Bu özellik şimdilik yalnızca sınırlı sayıda kullanıcıya ulaşırken, bu yaz genel kullanıma açılacağı ifade ediliyor.

İçerik üreticileri için önde gelen sosyal ağlardan biri olan Patreon, canlı yayın özelliğini doğrudan platforma entegre ederek ekosisteminde devrim yaratmaya hazırlanıyor. Kısa sürede dikkat çeken bu yeni özellik, içerik üreticilerinin abonelerini Twitch, Kick ya da YouTube gibi diğer platformlara yönlendirmek zorunda kalmadan canlı içerik yayınlamalarına olanak tanıyacak.

Canlı yayın özelliği ile birlikte yepyeni bir döneme adım atan Patreon, artık daha kapsamlı bir deneyime ev sahipliği yapıyor. Çok yakında genel kullanıma sunulacak özellik şu anda yalnızca belirli kişilerle test ediliyor.

Patreon canlı yayınlar için zaman sınırı koymuyor

PCWorld’ün haberine göre Patreon’un canlı yayın özelliği bu yaz resmi olarak kullanıcılarla buluşacak. Platform geniş çaplı lansman öncesinde, bu hafta ön test aşamasında yeni işlevini seçilmiş sınırlı sayıda içerik üreticisine sunmayı planlıyor.

Patreon diğer platformların aksine canlı yayınlar için bir zaman sınırı koymuyor. İçerik üreticiler isterlerse Twitch (48 saat) veya TikTok Live (60 dakika) tarafından konulan sınırların çok ötesine geçerek 7/24 yayın yapma imkanından yararlanabilecek. Platformun sunduğu bu olağanüstü esneklik, yayınlarında daha fazla özgürlük arayan birçok içerik üreticisinin ilgisini çekebilir.

Kullanıcılar canlı yayınlarını Patreon mobil uygulamasından veya web sitesi üzerinden başlatabilecek. İçerik üreticiler ayrıca yayınlarının ücretsiz mi yoksa yalnızca ücretli abonelere mi açık olacağına karar verme seçeneğine sahip olacak. Bu da içeriklerinden para kazanmanın yeni bir yolunu sağlayacak.

Temel özellikler entegre edildi

Ortaya çıkan bilgilere göre Patreon canlı yayın özelliği için temel bazı işlevleri entegre etti. Moderasyon araçlarıyla canlı sohbet, yayınları önceden planlama olanağı, yayın kayıtlarını paylaşma veya bunları tek seferlik satın alma olarak satma seçeneği ve OBS ya da Streamlabs gibi popüler üçüncü taraf yayın araçlarıyla uyumluluk sunuluyor.

Dikkat çeken bir sınırlama ise yerel bir ortak barındırma özelliğinin bulunmaması olarak belirtiliyor. Patreon’da canlı yayın yapmak için OBS ya da diğer üçüncü taraf araçlarının kullanılması gerekiyor.