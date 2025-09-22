Soğuk Savaş’ın sunucusu Boğaç Soydemir (Educatedear) gözaltına alındı

Soğuk Savaş'ın son bölümünde yer alan "hadis şakası" sosyal medyada tartışma başlattı.

Programın sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akagündüz "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" sebebiyle gözaltına alındı.

Boğaç Soydemir'den özür açıklaması gelirken, Soğuk Savaş kanalı ilgili bölümü yayından kaldırdı.

Sosyal medyada “educatedear” lakabıyla bilinen Boğaz Soydemir gözaltına alındı. YouTube platformunda yayınlanan Soğuk Savaş kanalında yapılan bir şaka nedeniyle internette eleştiri oklarının hedefi haline gelen içerik üreticisi, adli makamların da dikkatini çekti.

Programda yer alan şaka sonrası İstanbul Başsavcılığı re’sen soruşturma başlattı. Programın sunucu koltuğunda oturan Boğaç Soydemir’in yanı sıra ayrıca konuğu Enes Akagündüz için de gözaltı kararı çıktı. Programdaki ifadeler “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” olarak değerlendirildi.

Ne olmuştu?

İnternette tartışma konusu olan bölümde “İçki bütün kötülüklerin anasıdır’ diyen kişiye ne denir?” sorusu yöneltildi. Buna karşılık olarak, “Olsun ben Milf seviyorum abi…” yanıtı verildi.

Burada tartışmalara sebep olan nokta ise “İçki tüm kötülüklerin anasıdır” ifadesinin aslında bir hadis olmasından kaynaklanıyor.

Konunun gündeme gelmesiyle birlikte Soğuk Savaş kanalının ilgili içeriği yayından kaldırdığını da ekleyelim.

Boğaç Soydemir özür diledi

Söz konusu şakanın internette tartışma başlatmasıyla beraber Boğaç Soydemir’den bir özür açıklaması geldi:

“Arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde yaptığım bir şaka ile kırdığım insanlardan özür dilemek istiyorum. Böyle bir niyetim kesinlikle yoktu. Normalde kendi yaptığım şakalarda hassasiyet göstermeye özen gösteriyorum. Ancak o sırada izleyicilerden gelen şakalara geçmiştik ve ben de o şakayı ilk defa o sırada okudum. O an için basit bir kelime şakası sandım fakat sonrasında üzerine düşünmem gerekirdi. Arkadaşlarım uyarınca fark ettim. Haklısınız. Bunun için özür diliyorum. İlgili kısmı yayından kaldırdık.”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı

Habertürk’ten gazeteci Ceylan Sever’in aktardığı bilgilere göre program sunucusu Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Peygamberimiz Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanununun 216/1. Maddesi uyarınca “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır.”