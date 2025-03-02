Uygun fiyatlı Samsung Galaxy A26 5G tanıtıldı: Neler sunuyor?

Samsung'un yeni uygun fiyatlı telefonu piyasaya çıktı.

Uzun süredir beklenen Galaxy A26 5G resmi olarak tanıtıldı.

Exynos 1380 yonga setinden güç alan model, fiyatına göre iddialı donanımı ve şık tasarımıyla şimdiden oldukça ilgi görmeye başladı.

Uygun fiyatlı bir yapıya sahip olan Samsung Galaxy A26 5G resmen tanıtıldı. Fiyat-performans odaklı bir deneyim sunan akıllı telefon modeli Güney Koreli şirket tarafından resmi olarak duyuruldu. Sade ve şık bir tasarım sunan model, fiyatına göre iddialı özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Samsung’un yeni bütçe dostu telefonu, şirketin kendi geliştirdiği Exynos 1380 yonga setinden güç alıyor. Cihazın öne çıkan özellikleri arasında 50 MP ana kamera, 5.000 mAh’lik kullanıcı dostu pil kapasitesi ve 2 TB’a kadar microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği gibi unsurlar karşımıza çıkıyor. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm detaylar…

Samsung Galaxy A26 5G özellikleri

Ekran: 6,7 inç FHD+ (2340 x 1080 piksel) Süper AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, 1200 nit tepe parlaklık ve Gorilla Glass Victus Plus koruması

6,7 inç FHD+ (2340 x 1080 piksel) Süper AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, 1200 nit tepe parlaklık ve Gorilla Glass Victus Plus koruması İşlemci: Samsung Exynos 1380

Samsung Exynos 1380 RAM kapasitesi: 6/8 GB RAM

6/8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128/256 GB dahili depolama alanı / microSD ile 2 TB’a kadar genişletilebilir hafıza

128/256 GB dahili depolama alanı / microSD ile 2 TB’a kadar genişletilebilir hafıza Arka kamera: OIS ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8 MP ultra geniş lens ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2 MP makro lens

OIS ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8 MP ultra geniş lens ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2 MP makro lens Selfie kamerası: f/2.2 diyafram açıklığına sahip 13 MP ön kamera

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 13 MP ön kamera Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC

5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC Batarya kapasitesi: 25W Super Fast Charge destekli 5.000 mAh pil

25W Super Fast Charge destekli 5.000 mAh pil Boyutlar 164 x 77,5 x 7,7 mm

164 x 77,5 x 7,7 mm Ağırlık: 200 gram

200 gram İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7 kullanıcı arayüzü

Samsung Galaxy A26 5G, 120 Hz yenileme hızına sahip 6.7 inçlik Super AMOLED ekrana sahip. İşlemci olarak Samsung Exynos 1380 tercih edilirken, 6 GB ve 8 GB RAM seçeneklerinin yanı sıra 256 GB’a kadar depolama alanı sunuluyor. Ayrıca microSD kart ile hafıza alanı 2 TB’a kadar genişletilebiliyor.

Cihazın kamera setinde OIS destekli 50 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş açılı sensör ve 2 MP makro sensör yer alıyor. Ön tarafta ise 13 MP selfie kamerası bulunuyor. Daha üst modellerde olduğu gibi, bu modelde de Samsung tarafından sunulan görüntü düzenleme ve diğer işlevler için yapay zeka kaynakları karşımıza çıkıyor.

Galaxy A26 5G modeli 5.000 mAh’lik bir batarya ile sunuluyor. Cihazda ayrıca 25W hızlı şarj desteği yer alıyor. IP67 sertifikasına sahip cihaz, suya ve toza karşı dayanıklı bir yapıya ev sahipliği yapıyor.

Samsung Galaxy A26 5G fiyatı

Galaxy A26 5G, 28 Mart’tan itibaren uluslararası pazarda satışa sunulacak. Cihaz 6 GB+128 GB’lık sürümüyle 299,99 dolardan başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluşacak. Henüz modelin Türkiye’deki satış fiyatı açıklanmadı.