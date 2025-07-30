OPPO Find X9 Pro pil kapasitesi ve şarj gücü ortaya çıktı

OPPO'nun yeni amiral gemisi telefonu Find X9 Pro'nun Ekim ayında duyurulması bekleniyor.

Söylentilere göre cihazda 7.000 ila 7.500 mAh pil kapasitesi yer alacak.

50W kablosuz şarj desteğiyle çalışacak telefonda 200 MP periskop lens yer alacak.

OPPO Find X9 Pro’nun Ekim ayında Çin’de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Performans canavarı akıllı telefon modelinin temel özellikleri ve tasarım detayları son birkaç hafta içinde sızdırıldı. Şimdi ise cihazla alakalı yepyeni detaylar gün yüzüne çıkıyor.

İlerleyen aylarda duyurulması beklenen Find X9 Pro’nun, OPPO Find X8 Pro‘da yer alan çift periskop kameranın aksine, Dimensity 9500 işlemciden güç alması ve tek bir 200 MP periskop telefoto lense sahip olması bekleniyor. Son sızıntılar hem bu özellikleri doğruluyor, hem de daha fazlasına ışık tutuyor.

OPPO Find X9 Pro neler sunacak?

Digital Chat Station tarafından aktarılan bilgilere göre OPPO’nun yeni üst düzey telefonu 1,5K çözünürlüğe sahip 6,78 inç düz LTPO OLED ekranla donatılacak. Panel, 2,5D kavisli camla korunacak ve dört tarafında ince çerçevelere sahip olacak.

Güvenlik açısından ekran içi ultrasonik parmak izi tarayıcısı içerecek. Cihazın arkasında, sol üstte hizalanmış bir kamera modülü bulunacak.

Cihazın kamera kurulumunda 200 MP periskop telefoto lens yer alacak. Önceki sızıntılara göre 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş lensle eşleştirilecek Samsung HP5 sensörü cihazda benimsenecek.

Öte yandan kaynaklar, OPPO Find X9 Pro modelinde Dimensity 9500 çipinin varlığını bir kez daha doğruluyor ve 7.000 mAh ile 7.500 mAh arasında bir kapasiteye sahip olacak pil hakkında ayrıntılar veriyor. Kablolu şarjla ilgili ayrıntılar henüz açıklanmadı, ancak cihazın 50W kablosuz şarjı desteklemesi bekleniyor.

OPPO’nun yüksek performanslı yeni telefonu toza ve suya karşı dayanıklılık sağlayan IP68/IP69 sertifikalı bir koruma derecesine sahip olacak. Ayrıca bazı söylentiler, telefona sofistike bir estetik kazandıran fiberglas arka panele sahip olabilecek beyaz renkli bir modelin geliştirildiğini de bizlere gösteriyor.

Son olarak yakın tarihli diğer raporların, serinin en yetenekli üyesi olarak öne çıkacak OPPO Find X9 Ultra’nın 200 MP dörtlü kamera ile geleceğine işaret ediyor.