OPPO Find X9 Ultra, 200 MP dörtlü kamerasıyla öne çıkacak

OPPO Find X9 Ultra'da 200 MP ana kamera yer alacağı öğrenildi.

Gelişmiş mobil fotoğrafçılık özellikleri sunacak cihaz dörtlü kamera sistemine sahip olacak.

Merakla beklenen cihazın önümüzdeki yılın Mart ayında duyurulması bekleniyor.

Yakın zaman önce Reno 14 serisi akıllı telefon ailesini piyasaya süren OPPO, bir sonraki amiral gemisi cihazı üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Performans canavarı bir donanıma sahip olacak OPPO Find X9 Ultra cihazı etkileyici kamera yetenekleri ve şık tasarımıyla önümüzdeki yılın Mart ayında resmiyet kazanacak.

Digital Chat Station’dan gelen bilgilere göre OPPO’nun yeni üst düzey telefonu, iddialı kamera sistemiyle adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor. Mobil fotoğrafçılık yeteneklerinin iyileştirileceği vurgulanıyor. Dörtlü kamerayla donatılacak cihazla alakalı merak edilen bazı detaylar gün yüzüne çıkıyor.

OPPO Find X9 Ultra kamera özellikleri belli oldu

Söylentilere göre cihaz 200 MP’lik ana kameraya sahip olacak. En geniş sahnelerde bile hiçbir ayrıntıyı kaçırmamak için buna 50 MP’lik ultra geniş kamera eşlik edecek. Asıl dikkat çeken unsur ise biri 200 MP, diğeri 50 MP olmak üzere iki adet periskop telefoto lensin bulunması olacak.

OPPO, Find X8 Ultra’nın dörtlü kamera mimarisini korumaya kararlı görünüyor. Ultra yüksek çözünürlüklü yakın çekim zoom için ana sensör ve telefoto lens gibi geliştirmeler sunuyor.

Ana lens ve telefoto lenslerden biri için bu kadar yüksek çözünürlüklere geçiş, OPPO Find X8 Ultra modelindeki dört adet 50 MP kameraya kıyasla daha yüksek görüntü tanımına doğru net bir geçişi temsil ediyor.

Diğer teknik özellikleri neler olacak?

OPPO Find X9 Ultra modeli Qualcomm’un henüz tanıtmadığı yeni amiral gemisi Snapdragon 8 Elite 2 yonga setinden güç alacak. Bu sayede en karmaşık operasyonları bile tereddütsüz gerçekleştirebilecek bir performans ortaya konacak.

İddialara göre telefonda 6.82 inçlik düz bir OLED ekran yer alacak. 2K+ çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızı desteği bulunacak.

Yazılım tarafında ise Find X9 Ultra’nın Android 16 işletim sistemini temel alan ColorOS 16 kullanıcı arayüzüne sahip olması bekleniyor. ColorOS 16’nın resmi tanıtımının bu yılın Temmuz ve Eylül ayları arasında yapılması bekleniyor.

Önümüzdeki yılın mart ayında piyasaya sürülmesi beklenen OPPO Find X9 Ultra hakkında ilerleyen aylarda daha detaylı bilgiler geleceği tahmin ediliyor.