Game of Thrones tasarımlı özel Realme 15 Pro’dan ilk görüntüler geldi

Realme 15 Pro, Game of Thrones temasıyla süsleniyor.

Performans canavarı model, Westeros ruhundan ilham alan etkileyici bir tasarım sunacak.

Merakla beklenen cihaz, Westeros hanedanlıklarını sembolize eden üç renk seçeneğiyle gelecek.

Bu yaz Çin pazarında resmi olarak piyasaya duyurulan Realme 15 serisi akıllı telefon ailesi özel bir sürüm ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. HBO tarafından yayınlanan popüler Game of Thrones dizisinden ilham alan Realme 15 Pro, geçtiğimiz ay bir veritabanında sürpriz şekilde karşımıza çıkmıştı.

Göz alıcı özel bir tasarıma ev sahipliği yapması beklenen ürün, SIRIM veritabanından gelen ayrıntılarla beraber resmen onaylanmıştı. Westeros ruhunu cebinize sığdıracak bu cihazın sınırlı sayıda üretileceği ve yalnızca belirli ülkelerde satışa çıkacağı doğrulanmıştı.

Gelen son raporlar ise cihazın etkileyici tasarımına dair bizlere önemli ipuçları sunuyor. Merakla beklenen özel tasarımlı modelin ilk görüntüsü internette paylaşıldı. Yayınlanan görüntü, Game of Thrones hayranlarının beklentilerini daha da yükseltti.

Game of Thrones esintili yeni Realme telefonu nasıl görünecek?

Realme’nin resmi internet sitesinde Game of Thrones temalı Realme 15 Pro modelinin özel bir versiyonunun resmi tanıtımı yayınlandı. Paylaşılan tanıtımlarda, “Soğuk rüzgarlar esiyor… Kış geliyor! Ve bununla birlikte bir efsane uyanıyor” sloganı yer alıyor.

Fakat şu anda ne yazık ki söz konusu modelin piyasaya sürüleceği tarih belirtilmiyor. Şirket yalnızca “yakında” piyasaya sürüleceğini belirtiliyor.

@Passionategeekz adlı X kullanıcısı Game of Thrones temalı Realme 15 Pro modelinin renklerini paylaştı. Aslan sembollü altın renk Lannister Hanedanı’nı, kurt sembollü mavi renk Stark Hanedanı’nı ve üç başlı ejderhalı kırmızı renk Targaryen Hanedanı’nı temsil ediyor.

Söylentilere göre telefon Çin pazarı dışında Hindistan’da da raflara gelecek. Dünya çapında satışa sunulacağı onaylanan modelin Türkiye’de raflarda boy gösterip göstermeyeceği ise şimdilik belirsizliğini korumaya devam ediyor. Fakat ilerleyen haftalarda bu konuda beklenen açıklamanın geleceği aktarılıyor.

Realme 15 Pro’nun teknik özelliklerine baktığımızda, yeni modelin standart versiyonla aynı konfigürasyonu koruyacağı, ama Game of Thrones temalarını uygulamak için arayüzde bazı ayarlamalar yapabileceği ve kutu içeriğinde hediyelerin yer alabileceği görülüyor.