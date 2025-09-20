Menüyü Kapat
    Xiaomi 15T kamera örnekleri yayınlandı: Sonuçlar adeta göz alıyor

    Önümüzdeki günlerde resmi olarak piyasaya sunulacak Xiaomi 15T serisinin kamera yetenekleri ortaya çıktı. Şirket, cihazın etkileyici fotoğraf örneklerini paylaştı.
    • Xiaomi 15 serisinin etkileyici kamera örnekleri yayınlandı.
    • Şirket, önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacak cihazdan çekilen göz alıcı fotoğraflar paylaştı.
    • Merakla beklenen cihazlar 24 Eylül'de Almanya'da resmi olarak duyurulacak.

    Xiaomi, Leica ile ortaklaşa geliştirilen kamera teknolojisinin gücünü sergileyen tanıtım materyalleriyle Xiaomi 15T serisinin lansmanını duyurdu. Yayınlanan görüntüler, markanın Filipinler’deki resmi web sitesinde yayınlandı.

    Xiaomi 15T serisinin küresel lansmanı 24 Eylül’de Almanya’nın Münih kentinde düzenlenecek bir etkinlikte gerçekleştirilecek. Çinli teknoloji devi aynı zamanda Filipinler’de de bir sunum yapacak. Merakla beklenen cihaz ilerleyen haftalarda muhtemelen Türkiye pazarında da raflarda boy göstermeye başlayacak.

    Xiaomi 15T, Leica dokunuşuyla üst düzey fotoğraflar sunacak

    Paylaşılan fotoğraflar, özellikle de serinin en önemli satış noktalarından biri gibi görünen 5x telefoto lens sayesinde etkileyici sonuçlar ortaya koyuyor. Leica ile devam eden ortaklık, Xiaomi’nin kullanıcılara yüksek kaliteli bir fotoğrafçılık deneyimi sunma konusundaki kararlılığını gözler önüne seriyor.

    Xiaomi 15T serisi Leica Summilux optik lensli 50 megapiksel ana sensörü, 13 megapiksel ultra geniş açılı sensörü ve 50 megapiksel telefoto sensörünü paylaşacak. Bu çok yönlü fotoğrafçılık kurulumu mükemmel kalitede çeşitli şekillerde görüntü yakalamayı vaat edecek.

    Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro sürükleyici ve akıcı bir deneyim sağlamak için AMOLED ekranlar ve 120 Hz yenileme hızıyla piyasaya sürülecek. Sızdırılan görseller, temel modelin 6,83 inç ekrana sahip olacağını bizlere gösteriyor.

    Xiaomi 15T, Dimensity 8400 Ultra yonga setiyle donatılacak. Xiaomi 15T Pro ise Dimensity 9400 Plus yonga setine sahip olacak. Her iki cihaz da performansı ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için çeşitli yapay zeka özelliklerine sahip HyperOS arayüzüyle gelecek.

    Batarya tarafında her iki modelde de 5.500 mAh pil yer alacak. Xiaomi 15T 67W hızlı şarj özelliğine sahipken, Xiaomi 15T Pro 90W hızlı şarja sahip olacak. Her ikisi de su ve toza dayanıklılık için IP69 sertifikası taşıyacak. Pro versiyonu metal bir çerçeveye sahipken, temel model plastikten üretilecek.

    Xiaomi 15TXiaomi 15T Pro
    EkranAMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı6.83 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı
    İşlemciMediaTek Dimensity 8400-UltraMediaTek Dimensity 9400+
    Kamera50 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açı + 50 MP telefoto50 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açı + 50 MP 5x telefoto
    Batarya5.500 mAh pil, 67W hızlı şarj5.500 mAh pil, 90W hızlı şarj
    Kasa malzemesiPlastik çerçevePremium metal çerçeve
    Suya ve toza dayanıklılıkIP69 sertifikasıIP69 sertifikası
    İşletim sistemiHyperOSHyperOS

    Söylentilere göre Xiaomi 15T’nin fiyatı 649 Euro, 15T Pro’nun ise 799 Euro‘dan başlayacak.

    Xiaomi’nin yeni performans canavarı akıllı telefonları Almanya’da gerçekleştirilecek olan lansman etkinliğinde resmi olarak tüketicilerle buluşturulacak. Lansmandan sonra telefonların Türkiye pazarında da satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

