Oppo Find X9 serisi piyasaya sürüldü: İşte özellikleri ve fiyatları

Oppo yeni amiral gemisi Find X9 serisini Dimensity 9500 işlemcisi ve Find X9 Pro'da 7 bin 500 mAh’e ulaşan büyük batarya özellikleri ile tanıttı.

Find X9 Pro, 200 Megapiksel Hasselblad telefoto kamera ve optik okuyucunun yerini alan yeni ultrasonik parmak izi sensörü gibi iddialı özelliklerle öne çıkıyor.

Çin'de ön siparişe açılan serinin başlangıç fiyatı, Find X9 için 620 dolar ve Find X9 Pro için 745 dolar olarak belirlendi.

Yeni nesil amiral gemisi işlemcilerin piyasaya sürülmesiyle birlikte akıllı telefon üreticileri de ardı ardına yeni modellerini duyuruyor. Son olarak Çinli teknoloji devi Oppo yeni üst seviye modellerini kullanıcılarla buluşturdu: Find X9 ve Find X9 Pro.

Geçen yılki seride olduğu gibi, gelecekte üst düzey Ultra ve daha kompakt “s” modellerinin de piyasaya sunulması bekleniyor.

Oppo Find X9 ve X9 Pro özellikleri

Oppo Find X9 ve Find X9 Pro’nun güç kaynağı yeni nesil Dimensity 9500 işlemcisi oldu. Yeni işlemci, önceki nesle göre önemli geliştirmeler sunuyor. CPU yüzde 32 daha hızlı ve yüzde 55 daha verimli iken GPU yüzde 33 daha hızlı ve yüzde 42 daha verimli bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Her iki model de 120Hz OLED ekranlara sahip ve en yüksek parlaklık değeri olarak 3 bin 600 nite kadar çıkabiliyor. Ayrıca gece kullanımı için parlaklık 1 nite kadar düşürülebiliyor. Cihazlarda dikkat çeken bir diğer yenilik ise parmak izi okuyucusu oldu: X8 serisinin optik sensörü emekliye ayrıldı ve yerine ultrasonik parmak izi okuyucusu entegre edildi.

Daha büyük model olan Oppo Find X9 Pro’nun ekranı 6.78 inç büyüklüğünde. Batarya tarafında ise selefine göre 1.590 mAh artışla 7 bin 500 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor. 90W kablolu, 50W kablosuz ve 10W ters şarj desteği devam ediyor. Oppo, bataryanın 5 yıl kullanım sonrasında bile sağlığının en az yüzde 80 kalacağını iddia ediyor.

Kamera özellikleri ise özellikle Pro modelde zirveye taşınmış durumda:

Ana kamera: Daha büyük, 1/1.28 inç sensörlü 50 Megapiksel Sony LYT-828. f/1.5 diyafram ve Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) destekli 7 bileşenli lense sahip. Oppo, varsayılan çekim modunu 12 Megapiksel yerine 50 Megapiksel olarak belirledi.

Daha büyük, 1/1.28 inç sensörlü 50 Megapiksel Sony LYT-828. f/1.5 diyafram ve Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) destekli 7 bileşenli lense sahip. Oppo, varsayılan çekim modunu 12 Megapiksel yerine 50 Megapiksel olarak belirledi. Telefoto kamera: 200 Megapiksel çözünürlüğünde, 1/1.56 inç sensöre sahip Hasselblad sertifikalı telefoto kamera öne çıkıyor. 70mm lense, f/2.1 diyaframa ve Prizma Hibrit OIS’e sahip.

200 Megapiksel çözünürlüğünde, 1/1.56 inç sensöre sahip Hasselblad sertifikalı telefoto kamera öne çıkıyor. 70mm lense, f/2.1 diyaframa ve Prizma Hibrit OIS’e sahip. Video yeteneği: Tüm kameralar 4K 60fps Dolby Vision video kaydı yapabilirken, ana ve telefoto kameralar 4K 120fps çözünürlüğe kadar çıkabiliyor.

Ayrıca Find X9 Pro için özel olarak tasarlanmış, optik yakınlaştırmayı 10x’e çıkaran (200x dijital yakınlaştırma) ve 12 cam elemanından oluşan tele dönüştürücü aksesuarı da mevcut.

Standart Oppo Find X9, 6.59 inç ekran büyüklüğünü koruyor ancak batarya kapasitesinde büyük bir sıçrama yaşandı. Önceki modele göre 1.395 mAh artışla 7 bin 25 mAh kapasiteye ulaştı. Şarj hızları ise 80W kablolu, 50W kablosuz ve 10W ters şarj olarak sabit kaldı.

Kamera tarafında X9, geçen yılki Pro modelin sensörünü (1/1.4 inç LYT-808, f/1.6, OIS) kullanan 50 Megapiksel ana kameraya sahip. Ayrıca 50 Megapiksel telefoto (73mm periskop, OIS) ve 50 Megapiksel ultra geniş açılı (15mm, AF) kameralarla geliyor.

Oppo Find X9 serisi, Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile geliyor. Şirket, kullanıcılara 5 ana işletim sistemi güncellemesi ve toplamda 6 yıl güvenlik yaması sözü veriyor. ColorOS 16, Google’ın Gemini yapay zekası ile derin entegrasyonun yanı sıra yapay zeka destekli portre parlaklığı, kayıt cihazı ve zihin alanı gibi şirket içi özelliklere de sahip.

Cihazlar, IP66, IP68 ve IP69 derecelendirmeleriyle suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

Oppo Find X9 ve X9 Pro fiyatları

Oppo Find X9 ve Find X9 Pro, Çin’de ön siparişe açıldı. Global lansman detaylarının ise yakında duyurulması bekleniyor. Find X9 modelinin başlangıç fiyatı, 12GB RAM ve 256GB depolama için 4.400 Çin Yuanı (yaklaşık 620 dolar) olarak açıklandı. Daha güçlü olan Find X9 Pro ise 12GB/256GB seçeneği için 5.300 Yuan’dan (yaklaşık 745 dolar) başlıyor.