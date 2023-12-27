OPPO Find X7 serisinde yer alacak AndesGPT yapay zekası tanıtıldı

Üretken yapay zeka teknolojilerinde sert rekabet devam ediyor. OpenAI şirketinin yarattığı ChatGPT ve DALL-E yazılımlarıyla birlikte başlayan bu trend, pek çok büyük teknoloji devinin de bu alana girmesine katkıda bulundu. Google’dan buna cevap olarak Gemini gelirken, Microsoft ise Copilot hizmetiyle öne çıkmaya çalışıyor. Son olarak bu pazara sürpriz bir isim dahil oluyor. Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, çok yakında piyasaya çıkması beklenen yeni Find X7 serisinde de yer alacak devrim niteliğindeki AndesGPT yapay zekasını tanıttı.

2024 yılının akıllı telefonlar arasında yapay zeka teknolojileri konusunda sert bir rekabetle geçmesi bekleniyor. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Ocak ayında piyasaya çıkması beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S24 serisinde yapay zekaya odaklanacak. Bunun yanı sıra Apple’ın da yine AI teknolojilerine yüksek bütçeler ayırdığı biliniyor. OPPO ise AndesGPT’yi arkasına alarak bu pazarda varlığını ortaya koyuyor.

OPPO’dan devrim niteliğinde bir yapay zeka

7 milyar parametresiyle yapay zeka dünyasında yeni bir dönüm noktasına işaret eden OPPO AndesGPT, olağanüstü gelişmiş yapay zeka yeteneklerini bir araya getirdiğini vurguluyor. Şirketin duyurduğu AI teknolojisi, daha verimli bir şekilde veri işleme ve aynı zamanda artan işlem hızına imkan sağlayan 4 bitlik model sıkıştırma tekniğinden faydalanılarak yaratıldı.

AndesGPT’nin öne çıkan özellikleri arasında 2 bin kelimelik içeriği özetlemek için 2,9 saniyeye ulaşan olağanüstü hızlı yanıt süresi yer alıyor. Şirketin açıkladığı bu veriler, endüstri standartlarına göre yaklaşık olarak 2,5 kat daha hızlı bir yapıya sahip. Bunun yanı sıra rakiplerine göre daha sorunsuz ve daha duyarlı bir deneyime kapı araladığı ifade ediliyor. 14 bin kelimeye kadar özet oluşturmaya imkan tanıyan yazılım, çokyönlü yapısıyla kullanıcılar için farklı konularda çözümler sunmayı vaat ediyor.

SparrowNews tarafından aktarılan bilgilere göre AndesGPT’nin tek özelliği metin oluşturmakla sınırlı olmayacak. Bunun yanı sıra yapay zeka teknolojisi, kullanıcılar için yaratıcı ve eğlenceli bir deneyim sunmak adına görsel işlevlere de yer verecek. Fakat tüm bunların pratikte nasıl çalışacağını görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

OPPO’nun yeni yapay zekası olan AndesGPT, ilk olarak önümüzdeki ay piyasaya çıkması beklenen OPPO Find X7 serisi akıllı telefon ailesinde karşımıza çıkacak. Öncelikle Çin’de raflara gelmeye başlayacak modelin dünya genelinde ne zaman satışa çıkacağı ise henüz belirsizliğini korumaya devam ediyor.