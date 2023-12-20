OPPO Find X7 serisinde iki Ultra modeli yer alacak

OPPO çok yakında yeni akıllı telefon serisi olan Find X7 ailesi ile tüketicilerle buluşacak. Şimdiye kadar hakkında birçok sızıntı iddiası ortaya çıkan cihaz, Çinli sosyal medya platformu Weibo’daki Digital Chat Station hesabının açıklamasına göre seride OPPO Find X7 Pro modeline yer vermeyecek. Bunun yerine şirket, standart modele ek olarak iki tane Ultra modelle karşımıza çıkacak.

Ortaya çıkan bilgilere göre “Pro” modelinin iptal edilmesine rağmen şirket, seride toplamda üç farklı akıllı telefon modeline yer verecek. Standart Find X7 cihazının yanı sıra seride yer alan telefonlar arasında Find X7 Ultra ve Find X7 Ultra Satellite modelleri bulunacak. Bu üçüncü seçenek, cihazın uydu iletişimi özelliğine sahip olacağına işaret ediyor.

OPPO Find X7 Satellite uydu iletişimi desteği sunacak

OPPO’nun merakla beklenen yeni akıllı telefon serisi, şirket için önemli bir adım olacak. Seride yer alacak Ultra modellerinden bir tanesi, tüketiciler tarafından şimdiden büyük bir ilgi uyandıran uydu iletişimi özelliğini bünyesinde tanıyacak. Uydu iletişimi desteğiyle birlikte cihaz, karasal ağlar dışında bağlantıya imkan sunacak. Böylelikle telefonun dağ, bayır, orman, çöl, köy ve şehir dışında kesintisiz bir şekilde kullanılabilmesine olanak sağlayacak.

OPPO Find X7 Ultra Satellite modeli uydu iletişimi özelliği sayesinde birçok ayrıcalığa ev sahipliği yapacak. Acil durumlarda pratik bir iletişim imkanı vaat edecek bu cihazda kaza ya da doğal afet durumlarında bile hızlı bir şekilde yardım çağırma olanağı elde edilebilecek. Daha geniş bir kapsama alanına sahip olacak modelde ayrıca uydu iletişimiyle beraber navigasyon ve harita uygulamaları üzerinde daha iyi konumlandırmaya ulaşılabilecek.

OPPO Find X7 serisi özellikleri neler olacak?

İddialara göre OPPO imzalı yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesinin tamamı 5.000 mAh pil kapasitesine ev sahipliği yapacak. Digital Chat Station’ın aktardığı bilgiler doğrultusunda serinin 100 watt hızlı şarj desteği barındıracağı belirtiliyor. Bunun yanı sıra serinin Ultra modellerinde 50 watt kablosuz şarj desteğinin bulunacağı vurgulanıyor.

Tüm bunların yanı sıra serideki tüm modellerin Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 çipinden güç alacağı söyleniyor. Bununla birlikte 50 MP ana kameraya sahip olması beklenen cihazların kutudan çıkar çıkmaz Google’ın geliştirdiği Android 14 işletim sistemiyle çalışacağı aktarılıyor. Son olarak iddialara göre cihazlar, 2K çözünürlük desteğine sahip OLED ekranlarla konforlu bir deneyim yaratacak.

Merakla beklenen OPPO Find X7 serisi için şimdilik çıkış tarihi duyurulmadı. Performans canavarı akıllı telefonların ilerleyen haftalarda piyasaya sunulacağı tahmin ediliyor.