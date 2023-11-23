OpenAI’nin ‘insanlığı tehdit eden’ yapay zekası: Q*

OpenAI yönetim kurulu kısa süre önce şirketin kurucu ortağı ve CEO’su Sam Altman’ı görev almıştı. Bununla ilgili olarak gerçekleştirilen araştırmalar kapsamında, Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre şirket, insanlığı tehdit etme potansiyeline sahip olduğu öne sürülen bir yapay zeka teknolojisi üzerinde çalışıyordu. Q* adı verilen AI modeli hakkında şirket araştırmacılarının yönetime bu konuda uyarı içeren bir mektup gönderdiği ortaya çıktı.

Dikkat çeken bu belge, yönetim kurulunun Sam Altman’a artık güvenilemeyeceği gerekçesiyle onu görevden almak için nedenlerden bir tanesi olarak kabul ediliyor. Fakat bu noktada kurulun önüne bazı engeller çıktı. Başta Microsoft ve Microsoft CEO’su Satya Nadella olmak üzere yatırımcıların Altman’ı desteklemesi, aynı zamanda şirket çalışanlarının Altman’ın arkasında durarak yönetimi istifa etmekle tehdit etmesi üzerine Altman yeniden göreve getirildi. Ayrıca yönetim kurulu da yenilendi.

Sam Altman’ın gizemli projesi Q* nedir?

Bazı OpenAI çalışanları tarafından özellikle vurgulanan ve şirket CEO’su Sam Altman’ın görevden alınmasından kısa süre önce yönetim kuruluna gönderilen mektupta Q* adlı yapay zeka teknolojisi de ortaya çıktı. Bu model, matematik problemlerini doğru bir şekilde çözebildiği kanıtlanmış bir yapay zeka teknolojisi olarak görülüyor. Aynı zamanda bunun diğer AI teknolojilerinin de önünü açabileceği belirtiliyor.

Aktarılan bilgilere göre Q*, dahili gösterimlerde ilkokul düzeyindeki matematik sorularını doğru bir şekilde çözmeyi başardı. Her ne kadar bu basit bir işlem gibi görünse de sonuçlarını tahmine dayalı kombinasyonlara ve olasılıklara dayalı olarak üreten mevcut yapay zeka modelleri ile karşılaştırıldığı zaman dikkat çekici bir adım olarak kabul ediliyor.

Paylaşılan bilgilere göre halka açık olan üretken yapay zeka teknolojileri, eğitimini aldığı büyük dil modellerinden içerik üretiyor ve aynı zamanda bir olasılık ilişkisine dayanıyor. Yani en sık karşılaşılan terimleri bir araya getiriyor. Fakat matematik problemlerini çözmenin çoğu zaman tek bir sonucu oluyor. Bu anlamda OpenAI’nin gizemli yeni yapay zekası, bu tür konuları diğer dil modellerinden çok daha iyi bir şekilde anlama ve akıl yürütme yeteneğine ev sahipliği yapıyor.

Yönetim kuruluna gönderilen mektupta OpenAI araştırmacıları, yeni dil modelinin potansiyel tehlikelerinden bahsetti. Fakat ne yazık ki bu risklerin neler olduğuna dair herhangi bir şekilde ayrıntıya girilmedi.