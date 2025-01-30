OpenAI rakibini hırsızlıkla suçluyor: DeepSeek kendisini ChatGPT zannediyor

ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI, Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek'i hırsızlıkla suçladı.

Şirket, DeepSeek'in ChatGPT'yi kopyaladığına dair kanıtlar bulduğunu ifade etti.

DeepSeek'in yeni yapay zeka modeli DeepSeekV3 kendisini ChatGPT olarak tanıttı ve OpenAI'nin GPT-4'ü olduğunu iddia etti.

OpenAI, Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek hakkında ciddi suçlamalarda bulundu. ChatGPT’nin yaratıcısı, kendi açık kaynaklı rakibini eğitmek için ABD’li firmanın özel modellerini kullandığına dair kanıt bulduğunu söyledi. Sektörde büyük bir sansasyon yaratan bu iddia, potansiyel fikri mülkiyet ihlaliyle ilgili endişelerin arttığı bir dönemde karşımıza çıktı.

Çinli şirketin daha ucuz maliyetli bir yapay zeka modelini duyurulması, ABD ve Avrupa’daki teknoloji şirketlerinin hisselerinde bir dizi düşüşe neden oldu. DeepSeek’in çıkışı, ABD’li şirketlerin piyasa değerinde yaklaşık 1 milyar dolar kayba yol açtı. Silikon Vadisi’nde gözler DeepSeek’e çevrilirken, OpenAI tarafından ortaya atılan son iddialar büyük bir dikkat topladı. İşte detaylar…

DeepSeek kendisini ChatGPT olarak tanımlıyor

Sosyal medyada ortaya çıkan ekran görüntüleri, DeepSeek’in kendisini ChatGPT olarak tanımladığını gözler önüne seriyor. Lucas Beyer adlı X kullanıcısı, 8 denemeden 5’inde DeepSeekV3’ün kendisini OpenAI tarafından geliştirilen GPT-4 olarak tanıttığını, yalnızca 3 tanesinde DeepSeekV3 olduğunu söylediğini vurguluyor.

Bununla birlikte DeepSeek V3’e DeepSeek’in API’si hakkında bir soru sorarsanız, size OpenAI’nin API’sini nasıl kullanacağınıza dair talimatlar vereceğini de hatırlatmakta fayda var.

OpenAI kanıtları detaylandırmaktan kaçındı

Yapay zeka devi OpenAI, iddia edilen kanıtları detaylandırmayı reddetti. Financial Times’a göre OpenAI’ye yakın bir kaynak, damıtmanın sektörde yaygın bir uygulama olduğunu söyleyerek, şirketin geliştiricilere kendi platformunu kullanarak bunu yapmanın bir yolunu sunduğunu vurguladı.

Daha önce Başkan Donald Trump’ın yapay zeka ve kriptografi başkanı David Sacks, AI alanında damıtma yönteminin tehlikesinden bahsederek şunları söylemişti: “Yapay zekada damıtma adı verilen bir teknik var. Bu teknikte bir model başka bir modelden öğrenir ve bir nevi ana modelin bilgisini emer.”

California Üniversitesi’nde Yapay Zeka Doktora adayı Ritwik Gupta, “Yeni kurulan şirketlerin ve akademisyenlerin, ChatGPT gibi insan odaklı ticari LLM’lerden elde edilen çıktıları başka bir modeli eğitmek için kullanması çok yaygın bir uygulamadır” dedi.

OpenAI yaptığı açıklamada Çinli şirketlerin damıtma yöntemi ile ChatGPT modelinden ilham aldıklarını iddia ederek şunları söyledi: