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    OpenAI, Instacart CEO’su Fidji Simo’yu Uygulamalar biriminin başına getirdi

    OpenAI, Instacart CEO'su ve eski bir Facebook yöneticisi olan Fidji Simo ile anlaştı. Şirket, Simo'yu yakın zaman önce kurulan Uygulamalar biriminin başına geçirdi.
    Fidji Simo
    • Instacart CEO'su Fidji Simo, OpenAI'ın yeni Uygulamalar birimi CEO'su oldu.

    Amerikan teknoloji dünyasının önemli isimlerinden biri olan Fransız girişimci Fidji Simo, OpenAI’da Uygulamalar CEO’su olarak atandı. Daha önce Instacart’ın CEO’su ve aynı zamanda eski bir Facebook yöneticisi olan Simo, yapay zekanın ana akım gelişimini hızlandırmak için ürün ve stratejik uzmanlığını kullanacak.

    Şu anda Instacart’ın CEO’su olan Fransız Fidji Simo, OpenAI’ye Uygulamalar CEO’su olarak katılarak Silikon Vadisi’ndeki yükselişini sürdürüyor. Bu yeni görevinde şirketin ürünlerini, operasyonlarını ve finans işlerini denetleyecek ve doğrudan CEO Sam Altman’a raporlayacak. Altman ise strateji, araştırma ve güvenliğe odaklanacak.

    Fidji Simo kimdir?

    1985 yılında Sete’de doğan Fidji Simo, eBay’deki kariyerine başlamadan önce HEC Paris’te eğitim gördü. Daha sonra 2011 yılında Facebook’a katıldı. Popüler sosyal ağda Haber Akışı, Hikayeler ve Facebook Live gibi önemli özellikleri içeren ana uygulamanın geliştirilmesine öncülük etti.

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    2021 yılında Instacart’ın CEO’su oldu ve şirketi 2023 yılında halka arz etti. Fidji Simo, Mart 2024’te OpenAI’nin yönetim kuruluna katıldı.

    Simo’nun Uygulamalar CEO’luğuna geçmesi, OpenAI’nin ticari varlığını güçlendirme ve yeni tüketici ürünleri geliştirme stratejisinde önemli bir adımı temsil ediyor. Yeni CEO’ya geçiş sürecinde Instacart’ın yönetim kuruluna başkanlık etmeye devam edecek.

    Fidji Simo

    Simo’nun OpenAI’daki görevi tam olarak ne olacak?

    IndiaTimes’ın haberine göre Simo, Uygulamalar CEO’su olarak ChatGPT de dahil olmak üzere OpenAI’nin ürünlerinin çeşitli platformlara yayılmasında önemli bir rol oynayacak.

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    Para kazanma ve tüketici ürünleri geliştirme alanındaki deneyimi, OpenAI’nin aboneliklerin ve B2B ortaklıklarının ötesinde gelir akışlarını çeşitlendirme arayışında değerli bir varlık olacak.

    Fidji Simo aynı zamanda sağlık hizmetinde inovasyona olan bağlılığını yansıtan, karmaşık nöroimmün hastalıkların araştırılması ve tedavisine adanmış Metrodora Vakfı’nın kurucu ortağı olarak biliniyor.

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    Bu atamayla birlikte OpenAI, tüketici teknolojisinde önemli bir oyuncu olma yolunda kararlılığını teyit ediyor. Aynı zamanda büyümenin bir sonraki aşamasına geçmek için Simo’nun deneyimli liderliğine güveniyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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