OpenAI, ChatGPT’den daha fazla para kazanmak istiyor

Yapay zeka teknolojileri son dönemlerde tüm dünyada büyük bir yankı uyandırıp artık hayatımızda daha önemli bir rol üstlenmeye başlarken, OpenAI firması bu alanda öne çıkan isimlerden biri olarak değerlendiriliyor. AI furyasının başlangıcında kritik bir figür olan şirket, iş stratejisinde önemli bir değişikliğe imza atacak. Şimdiye kadar “kar amacı gütmeyen kuruluş” olarak nitelendirilen şirketin artık karlılığa önem göstereceği ileri sürüyor.

The Information’ın haberine göre OpenAI CEO’su Sam Altman, şirketin daha fazla para kazanması hedefine ilişkin bazı yöneticiler ve hissedarlara açıklamada bulundu. Çok yakında söz konusu değişikliklerin hayata geçeceğini dile getiren Altman, yeni stratejik kararlarıyla ilgili ilk bilgileri paylaştı. İşte detaylar…

OpenAI “kar amacı gütmeyen bir kuruluş” olmaktan çıkıyor

Daha fazla para kazanmak için odaklandığı öne sürülen OpenAI, şirketin mevcut yönetim kurulunun artık şirket üzerinde kontrol sahibi olmaması için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Firmanın ChatGPT gibi yapay zeka tabanlı hizmetlerin satışına yönelik ticari stratejilerin ana hatlarını çizmesi adına yeni bir danışman grubuyla çalışacağı belirtiliyor.

Bu sayede yönetim kurulunun konularda daha az söz sahibi olması ve karlılığın ciddi bir şekilde artırılması amaçlanıyor. Öte taraftan adını saklayan bir yönetici tarafından paylaşılan bilgilere göre Sam Altman hibe fonları azalırken şirketin kazancını artırmak için sağlıklı bi gelir akışı yaratmayı hedefliyor.

Şu anda kendini “kar amacı gütmeyen bir şirket” olarak sınıflandıran OpenAI, yatırımlarının kazanç taahhüdü olmadığından dolayı hissedarlarına yatırımlarının “yüksek riskli” olabileceğini vurguluyor. Bununla ilgili OpenAI’nin resmi internet sitesinde şu ifadelere yer veriliyor:

“OpenAI Global LLC’ye yatırım yapmak yüksek riskli bir yatırımdır. Yatırımcılar sermaye katkısını kaybedebilir ve getiri alamayabilir. OpenAI Global LLC’ye yapılan herhangi bir yatırımı bağış ruhuyla değerlendirmek akıllıca olacaktır.”

Edward Snowden’dan dikkat çeken açıklama

Edward Snowden’ın X hesabından yaptığı açıklama büyük bir dikkat topladı. OpenAI CEO’su Sam Altman’ın şirketin daha fazla para kazanması için gerçekleştirmeye hazırlandığı stratejik değişiklikle ilgili konuşan Snowden, “Artık maskeleri düştü” diyerek OpenAI’nin eski bir NSA yöneticisini yönetim kuruluna aldığını dile getirdi. Snowden cümlelerini şu sözle tamamladı: “Bu karar dünyadaki tüm insanların haklarına karşı kasıtlı ve planlı bir ihanettir.”

13 Haziran tarihinde emekli Amerika Birleşik Devletleri Ordusu Generali PAul M. Nakasone’yi yönetim kuruluna atadıklarını açıklayan OpenAI şirketi, bu hamleyle birlikte şirketin yönetim kuruluna siber güvenlik deneyimi kazandıracaklarını, kurulun Emniyet ve Güvenlik Komitesine katılacağını aktardı. General Nakasone konuya ilişkin OpenAI’nin resmi internet sitesinden şu açıklamayı yaptı:

“OpenAI’nin misyonuna olan bağlılığı, benim kendi değerlerim ve kamu hizmetindeki deneyimim ile yakından örtüşüyor. OpenAI’nin yapay genel zekanın güvenli ve dünya çapındaki insanlar için faydalı olmasını sağlama çabalarına katkıda bulunmayı sabırsızlıkla bekliyorum.”

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