OnePlus Watch 3 piyasaya çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

Merakla beklenen OnePlus Watch 3 nihayet tanıtıldı.

5 güne kadar pil ömrü vaat eden yeni akıllı saat, şık bir görünüm ortaya koyuyor.

46.6 mm boyutlarında olan cihaz 100'den fazla spor modunu destekliyor.

OnePlus Watch 3 sonunda şirket tarafından resmi olarak tanıtıldı. Açıklanan detaylara göre cihaz, Watch OS 5 işletim sistemi ile karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra yeni akıllı saat modeli daha büyük bir batarya sunarak selefine göre önemli yükseltmeler gösteriyor.

9to5Google tarafından aktarılan bilgilere göre model, titanyumdan yapılmış çerçevesinin yanı sıra asimetrik bir tasarıma sahip olmasıyla tasarımda güncellemelerle geliyor. Ayrıca akıllı saat, safir camla kaplı 1.5 inçlik bir ekran sunuyor.

Markanın uyguladığı değişikliklerden biri de artık dönebilen ve arayüzde gezinmek için kullanılabilen açma/kapama düğmesi oluyor. Cihaz önceki söylentileri doğrular şekilde şık ve modern bir görünüm sunuyor. İşte OnePlus Watch 3 akıllı saat modelinin özellikleri ve fiyatı…

OnePlus Watch 3 özellikleri

Geçen yıl piyasaya çıkan OnePlus Watch 2’nin halefi olan yeni akıllı saati 46.6 mm boyutuyla karşımıza çıkıyor. Cihaz AMOLED panel ve 2.200 nit’e kadar parlaklık sağlıyor. Model Qualcomm’un geliştirdiği Snapdragon W5 yonga setinden güç alıyor.

OnePlus Watch 3 akıllı saat modeli 32 GB depolama alanıyla geliyor. Cihaz bir dizi sağlık ölçüm sensörüne de ev sahipliği yapıyor. Batarya konusunda da öne çıkan model, günlük kullanımda 5 gün, yoğun kullanımda ise 3 güne kadar pil ömrü vadediyor.

Cihazda ayrıca sıcaklık monitörü, oksimetre ve kalp atış hızı monitörü yer alıyor. Bununla birlikte model uyku izleme araçları da sunuyor. 100’den fazla spor modu destekleniyor. Bu spor dallarından 11 tanesi profesyonel olup bisiklet, tenis, koşu, kayak, tırmanma gibi sporları içeriyor. Dayanıklılığa konusunda da öne çıkan model, MIL-STD-810H ve IP68 sertifikasına sahip.

Obsidian Titanium ve Emerald Titanium renk seçenekleriyle karşımıza çıkan OnePlus Watch 3’ün fiyatı 329,99 dolar (yaklaşık 12 bin TL) olarak açıklandı.