OnePlus Watch 3 renk seçenekleri belli oldu

OnePlus Watch 3'ün renk seçenekleri ortaya çıktı.

Yakında karşımıza çıkması beklenen yeni akıllı saat modeli siyah ve beyaz olmak üzere çift renk seçeneğiyle gelecek.

Cihaz aynı zamanda bir dizi yükseltme alarak OnePlus Watch 2'ye göre daha iddialı bir konuma ulaşacak.

OnePlus markası çift çipli mimariyi kullanan olağanüstü bir Wear OS akıllı saati olan OnePlus Watch 2 ile kısa sürede büyük bir dikkat topladı. Uzun ömürlü pil kapasitesiyle öne çıkan cihaz dünya çapında büyük satış rakamlarını gördü. Şirket henüz serinin yeni modelini açıklamadı. Fakat ortaya çıkan son söylentiler, OnePlus Watch 3 akıllı saat modeli ile ilgili merak edilen birçok detayı gün yüzüne çıkardı.

OnePlus’ın yeni akıllı saat cihazıyla ilgili gelen son sızıntılar, modelin selefine göre son derece benzer bir tasarıma ev sahipliği yapacağına işaret ediyor. Ancak yine de cihaz, bazı önemli yenilikleri de beraberinde getirecek. Kullanıcı arayüzünde daha rahat bir şekilde dolaşmak için cihazda dijital bir kurma kolu yer alacak. İnternete sızan fotoğraflar, OnePlus Watch 3’ten neler bekleyebileceğimize dair önemli ipuçları sunuyor.

OnePlus Watch 3 iki renk seçeneğiyle geliyor

Sosyal medyada ortaya çıkan iddialara göre OnePlus’ın yeni akıllı saatinde yer alması beklenen dijital kurma kolu, Watch 2’de yalnızca kozmetik bir özellik olarak karşımıza çıkan döner tepsi göz önüne alındığında ciddi bir yükseltmeye işaret ediyor. Bununla birlikte cihazın EKG işlevine izin verecek gelişmiş bir HR sensörü taşıyacağı vurgulanıyor.

Fakat bu EKG özelliğinin kullanılabilirliği, satıldığı ülkelerdeki yerel düzenlemelere bağlı olacak gibi görünüyor. Öte yandan daha ince çerçeve tasarımı, Snapdragon W5 çipi ve Wear OS/RTOS hibrit işletim sistemi gibi yenilikler de bekleniyor. Şık tasarımı ile öne çıkacak OnePlus Watch 3 modelinin renk seçenekleri arasında ise iki opsiyon bulunacak. Bu seçenekler siyah ve yeşil olarak raflarda boy gösterecek.

Küresel pazarlar için model numarasının, beklenen OPPO Watch X2’ye (OWWE251) benzer şekilde OPWWE251 olması bekleniyor. Bu da yeni OnePlus saatinin, OPPO modelinin yeniden isimlendirilmiş bir versiyonu olabileceğine dair ciddi bir ipucu oluyor.

Bazı kaynaklara göre OnePlus Watch 3 modeli 2 GB RAM, 32 GB depolama alanı ve 500 mAh’in üzerinde bir bataryaya sahip olabilir. Aynı zamanda cihazda LTE bağlantısı beklendiği, ancak şimdilik bunun yalnızca Çin pazarıyla sınırlı olacağı ifade ediliyor.

Güç Tasarrufu modu, eSIM aracılığıyla bağımsız ağ bağlantısını destekleyecek. Akıllı ve Güç Tasarrufu modları arasında geçiş yapmaya yönelik yeni animasyonlar karşımıza çıkacak. Adet döngüsü takibi, seyahat koruması ve kısa video kontrolü ile sağlık odaklı güncellemeler de yer alacak.