3 gün pil ömrüne sahip OnePlus Watch 2 tanıtıldı

OnePlus uzun süredir beklenen yeni akıllı saatini Mobil Dünya Kongresi etkinliğinde piyasaya duyurdu. OnePlus Watch 2 gelişmiş teknik özellikleri, son derece şık ve sportif tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 3 gün pil ömrüne sahip olan cihaz, Dual Engine mimarisi ve çok sayıda sağlık odaklı özelliğiyle şimdiden ilgi odağı haline geldi.

OnePlus’ın MWC 2024 etkinliğinde sergilediği yeni akıllı saati şirket adına önemli bir dönüm noktası niteliğine de sahip. Bunun yanı sıra cihaz, birçok etkileyici özelliğe ev sahipliği yapan Google Wear OS işletim sistemiyle gelen ilk akıllı saat olarak karşımıza çıkıyor.

OnePlus Watch 2 teknik özellikleri

Etkileyici bir yapıya sahip olan OnePlus akıllı saati, Qualcomm tarafından geliştirilen ve yüksek performanslı görevleri yerine getirmeye yardımcı olacak Snapdragon W5 Gen 1 çipinden güç alıyor. Bununla birlikte cihaz, işlemci gücünü günlük işlemler adına BES2700 yongasının enerji verimliliğiyle bir araya getirerek Dual Engine mimarisini karşımıza çıkarıyor.

3 saatlik pil ömrü sayesinde kullanıcı dostu bir deneyime kapı aralayacak model, yeni bir akıllı saat satın alırken batarya gücüne önem veren tüketiciler adına ilgi çekici bir seçenek olarak raflarda boy göstermeye başlayacak. Dairesel tasarımda 1,49 inç AMOLED ekranla karşımıza çıkan şirket, geçtiğimiz aylarda tanıtılan amiral gemisi telefonu OnePlus 12 ile benzer bir estetik tarzla dikkat topluyor.

Sezgisel bir arayüzüne ev sahipliği yapan OnePlus Watch 2, kullanıcıların rahatlıkla dolaşabileceği bir yazılımla son derece pratik bir deneyime kapı aralıyor. Buna ek olarak şirket, sağ tarafa yerleştirilen fiziksel düğmelerle saati daha donanımlı bir hale getiriyor. Dayanıklılık konusunda beklentileri karşılayan model, şık tasarımıyla küresel pazarda büyük bir kullanıcı pastasına hitap etmeyi hedefliyor.

Gelişmiş sağlık özelliklerine sahip olan cihaz, bu noktada neredeyse eksiksiz bir deneyim vadediyor. 100’den fazla spor takibi işlevini bir araya getiren akıllı saatte ayrıca kalp atış hızı takibi, uyku izleme, kan oksijen basıncı ve stres takibi gibi farklı araçlar karşımıza çıkıyor.

OnePlus Watch 2 fiyatı

MWC 2024 etkinliğinde duyurulan OnePlus Watch 2’nin satış fiyatı da belli oldu. Cihazın 329 Euro fiyat etiketiyle raflarda boy göstereceği belirtiliyor.