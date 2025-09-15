OnePlus 15'e ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler ortaya çıktı.

Paylaşılan görüntülerde markanın alışıldık kamera modülü tasarımından vazgeçtiği görülüyor.

Önümüzdeki ay duyurulacak cihaz, kare şeklinde yeni bir kamera modülüne ev sahipliği yapacak.

Ekim ayında resmi olarak piyasaya duyurulması beklenen OnePlus 15’in yenilenen kamera tasarımı ortaya çıktı. Lansmana bir ay kala internete sızan fotoğraflar, merakla beklenen akıllı telefonun göz alıcı görünümünü gözler önüne seriyor.

Gelen yeni görüntüler, son yıllarda alışıldık kamera modülü tasarımıyla kendine özgü bir tarz yakalayan OnePlus’ın bu geleneği yıkmaya hazırlandığını bizlere gösteriyor.

OnePlus 15 yenilenen tasarımıyla dikkat çekecek

OnePlus çalışanları tarafından da doğrulandığı üzere markanın yeni telefonunda artık yuvarlak ve merkezi kamera modülü olmayacak. Bunun yerine şirket daha “geleneksel” bir çözüm benimsenecek.

Ortaya çıkan yeni görsellerde akıllı telefonun sol köşesini kaplayan kare modülde, setin dışında küçük, hafif çıkıntılı bir hap ve ekstra bir lens görüyoruz. Cihazın mevcut renk seçenekleri arasında ise siyah, mor ve titanyum yer alıyor.

Kamera modülündeki bu değişiklik aynı zamanda OnePlus’ın Hasselblad ile olan ortaklığının da sonunu getiriyor. Zira Çinli marka artık kendi tescilli teknolojilerine yönelmeye karar vermiş durumda.

Cihazın teknik özellikleri belli oldu

OnePlus’ın yeni üst düzey telefonu, Qualcomm’un henüz tanıtmadığı amiral gemisi Snapdragon 8 Elite 2 çipinden güç alacak. Cihazda 12 GB ve 16 GB RAM kapasitesi seçenekleri yer alacak. Ayrıca 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama alanıyla sunulacak. LPDDR5X ve UFS 4.X gibi modern standartlardan yararlanılacak.

Mobil fotoğrafçıların da beklentisini karşılamaya aday görünen OnePlus 15’te 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı lens ve 3x zoom yeteneğine sahip 50 MP telefoto lense yer verilecek.

Androi 16 işletim sistemini temel alan yeni OxygenOS arayüzüyle kullanıcılara hitap edecek cihaz, 120W hızlı şarj desteği sunacak. Telefon 7.000 mAh pil kapasitesiyle rakiplerinin önüne geçecek.

Şirket, Çin’de “14” rakamının uğursuz olarak kabul edilmesi batıl inancından dolayı OnePlus 14’ü doğrudan atladı. Yani merakla beklenen yeni model, aslında geçen yıl piyasaya çıkan OnePlus 13’ün halefi olarak karşımıza çıkacak.

Performans canavarı OnePlus 13 şu teknik özelliklere ev sahipliği yapıyor: