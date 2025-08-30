OnePlus 15’in özellikleri netleşti: 16 GB RAM ve Snapdragon 8 Elite 2

OnePlus 15 üst düzey özellikleriyle Ekim ayında piyasaya çıkacak.

Merakla beklenen cihaz, Qualcomm'un henüz tanıtmadığı amiral gemisi Snapdragon 8 Elite 2 çipinden güç alacak.

16 GB'a kadar RAM kapasitesi sunacak model, 1 TB'a kadar dahili depolama alanını destekleyecek.

Merakla beklenen OnePlus 15’in teknik özellikleri ile ilgili yeni dedikodular ortaya çıkmaya devam ediyor. Gelen son raporlar, cihazın donanımının yanı sıra ayrıca tasarımı ve estetik kimliğine dair de akıllardaki soru işaretlerini ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor.

Digital Chat Station’dan gelen bilgilere göre OnePlus’ın yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli Ekim ayında resmi olarak piyasaya sunulacak. Lansman günü yaklaşırken, cihazın donanımına dair önemli ipuçları da ortaya çıktı. Modelin farklı renk seçenekleri ve bellek yapılandırmalarıyla geleceği aktarıldı.

OnePlus 15’ten neler bekleniyor?

Sudhanshu Ambhore adlı X kullanıcısına göre OnePlus 15 üç farklı renk seçeneğiyle gelecek. Bu renkler klasik siyah, daha belirgin mor renk seçeneği ve titanyum kaplama olarak karşımıza çıkacak.

Bu özelliklerin Çin pazarından geldiğini belirtmekte fayda var. Bu nedenle OnePlus, üreticinin geçmişte de benimsediği bir pazarlama stratejisi olan uluslararası pazarlar için farklı veya özel renkler sunmaya karar verebilir. Yani Türkiye’de cihazı daha farklı renklerle de görmemiz mümkün.

OnePlus 15 günlük yönetimden daha yoğun görevlere kadar farklı kullanıcı tiplerini karşılamak üzere tasarlanmış bir dizi yapılandırma sunacak. 12 GB ve 16 GB RAM kapasitesi seçenekleri yer alacak. Ayrıca 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama alanıyla gelecek.

Şimdilik açık bir onay gelmese de LPDDR5X ve UFS 4.X gibi modern standartları kullanılacağı tahmin ediliyor. Akıllı telefonun tasarımı, hafızanın harici kartlarla genişletilmesi olasılığını ortadan kaldırıyor.

OnePlus 15, Snapdragon 8 Elite 2 işlemciyle yüksek bir performans vaat edecek. Bu donanım seçiminin doğruluğunu, telefonun yakın zamanda Geekbench veritabanında görüntülenmesi doğruluyor.

Test verileri yeni özel OxygenOS 16 arayüzünün temel alınacağı Android 16 işletim sistemini çalıştıran 16 GB RAM’li bir modeli bizlere gösteriyor.