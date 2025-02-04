OnePlus 13 hız testinde iPhone 16 Pro Max’i rahatlıkla geçti

iPhone 16 Pro Max ile OnePlus 13 performans testine girdi.

OnePlus'ın yeni amiral gemisi telefonu rakibini "rahatlıkla" geride bırakmayı başardı.

OnePlus test sonucunda Apple'ın saltanatına son verdi.

Amiral gemisi iPhone 16 Pro Max ile OnePlus 13 modeli hız testine girdi. Şaşırtıcı bir şekilde OnePlus’ın yeni üst düzey akıllı telefon modeli rakibini geride bırakmayı başardı. PhoneBuff adlı YouTube kanalı tarafından gerçekleştirilen performans testinde dikkat çekici sonuçlar elde edildi.

Qualcomm tarafından geliştirilen yeni Snapdragon 8 Elite yonga setine donatılan OnePlus modeli, CPU’nun zorlandığı anlarda oldukça iyi bir performans göstererek, Apple’ın testte yıllardır sürdürdüğü hakimiyetine son verdi. Amiral gemisi OnePlus 13, iPhone 16 Pro Max’i geçerek zirveye yerleşti.

OnePlus 13 vs iPhone 16 Pro Max: Performans testi sonuçları

PhoneBuff, değerlendirmeye başlamadan önce şu anda piyasada bulunan en güçlü cihazlar arasında yer alan her iki cihazın teknik özelliklerini inceledi. Öncelikli olarak OnePlus 13’ün Snapdragon 8 Elite yonga seti, 16 GB RAM, UFS 4.0 depolama alanı ve 120 Hz yenileme hızı / 3168 x 1440 piksel Quad HD+ çözünürlüğe sahip 6,82 inç AMOLED ekranla donatıldığını hatırlatalım.

Amiral gemisi iPhone 16 Pro Max ise Apple A18 Pro işlemciyi benimsiyor. Buna 8 GB RAM, NVMe depolama ve 2868 x 1320 piksel çözünürlük / 120 Hz yenileme hızına sahip 6,9 inç OLED ekran eşlik ediyor.

İkisi arasındaki kritik fark ise fiyat etiketleri oldu. Test edilen versiyondaki OnePlus 13 modeli 899 dolardan satılırken, iPhone 16 Pro Max’in analiz edilen sürümü ise 1.199 dolardan listeleniyor. Yani iki model arasında 300 dolarlık bir fiyat farkı bulunuyor. Bu fark performans testi sonuçlarıyla daha da çarpıcı bir hale geliyor.

OnePlus 13, Apple’ın saltanatına son veriyor

Performans testi, video oluşturma ve birden fazla oyun oynama gibi belirli eylemlerle birlikte farklı uygulamaları sırayla açmayı içeriyor. Bu iki tur gerçekleştiriliyor. İkinci turda telefonun uygulamaları açık tutabildiğinden emin olmak için RAM yönetimi değerlendiriliyor.

OnePlus’ın modeli, kamerayı açtığı andan itibaren dikkat çekmeye başlıyor ve çekilen fotoğrafı Apple’ın rakibinden daha hızlı işliyor. Ayrıca Snapseed’de çeşitli filtrelerle bir görüntüyü daha kısa sürede oluşturuyor. Fakat konu işlemeye geldiğinde LumaFusion’daki bir video cihazın parlamasını sağlıyor.

OnePlus 13 bu aşamaya daha erken başlamakla kalmıyor. Aynı zamanda iPhone’un işlem kapasitesi hala yüzde 60 iken bu aşamayı tamamlıyor. Turun geri kalanında bu mesafe biraz azalıyor. Fakat maalesef bu Apple telefonun toparlanması için pek de yeterli olmuyor. Cihaz 10 saniye kaybediyor ve bu da geçmişte görülen mesafenin genelde 3-4 saniye civarında olduğu düşünüldüğünde oldukça büyük bir değer olarak nitelendiriliyor.

Bu kayıpla birlikte, yıllar sonra ilk kez bir Android telefon bir iPhone’u bu kadar belirgin bir farkla geride bırakıyor. PhoneBuff testindeki Apple’ın saltanatı sona eriyor. Elde edilen bu önemli başarı, OnePlus’ın yazılım optimizasyonlarının, kıyaslamalarda oldukça güçlü olduğu kanıtlanmış Snapdragon 8 Elite ile birleştirilmesine bağlanabiliyor.

PhoneBuff’ın iPhone 16 Pro Max ile OnePlus 13 modelini karşılaştırdığı performans testi videosunu aşağıdan da izleyebilirsiniz:

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