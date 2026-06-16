OnePlus 16 iddialı ekran özellikleri ile sınırları zorlayacak

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OnePlus, yeni amiral gemisi modelinde sınırları zorlayarak 1 milimetrenin altında simetrik çerçeve kalınlığı sunacak.

Cihaz, BOE tarafından üretilen 6,78 inç büyüklüğündeki 1.5K çözünürlüklü LTPO OLED panelle gelecek.

Şirketin daha önce test ettiği 240 Hz yenileme hızı planlarından vazgeçerek 185 Hz seviyesinde karar kıldığı iddia ediliyor.

OnePlus’ın yeni amiral gemisi telefonu, gelişmiş ekran özellikleri ile sınırları adeta zorlamaya hazırlanıyor. Güvenilir kaynaklardan gelen son raporlara göre OnePlus 16 modeli ekran-gövde oranını maksimum seviyeye çıkararak çerçevesiz telefon hayali kuranları memnun edecek.

GSMArena’nın haberine göre yeni üst düzey OnePlus telefonu, ön panel tasarımında tamamen ekrandan oluşan bir tasarıma ev sahipliği yapacak. Çinli şirket, özel bir teknolojiden yararlanarak yan ve alt çerçeve kalınlıklarını dikkat çekici bir seviyeye indirmeyi planlıyor. İşte detaylar…

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OnePlus 16 çerçeveleri tamamen ortadan kaldıracak

Şu anda OnePlus’ın geliştirilme aşamasında olduğu yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli, dört kenardan da simetrik olacak şekilde 1 milimetrenin altında, yaklaşık 0.8 mm civarında bir çerçeve kalınlığıyla pazarın en iddialı tasarımlarından birine ev sahipliğinde bulunmaya hazırlanıyor.

İddialara göre cihaz, Çinli ekran üreticisi BOE tarafından tedarik edilen 6,78 inç büyüklüğündeki düz LTPO OLED panele sahip olacak. Bununla birlikte ekranın 1.5K çözünürlük kalitesini destekleyeceği iddia ediliyor.

Bu ekran yapısı, bir önceki nesil panel teknolojilerine kıyasla çok daha yüksek parlaklık seviyelerine ulaşacak gibi görünüyor. Şirket aynı zamanda güç tüketimini de minimumda tutmayı hedefliyor.

Cihaz 185 Hz ekranla karşımıza çıkacak

OnePlus tarafından geliştirilen yeni performans canavarı telefonun bir diğer öne çıkan özelliği ise ekran yenileme hızı olacak. Şirketin teknik mühendislik aşamalarında 240 Hz seviyesindeki ekstrem yenileme hızlarını test ettiği biliniyor. Fakat yoğun batarya tüketimi ve uzun vadeli ekran kararlılığını korumak adına markanın bu planı revize ettiği aktarılıyor.

Ortaya çıkan son raporlara göre OnePlus 16 modeli, son kullanıcıya ulaşacak versiyonunda 185 Hz dinamik yenileme hızını standart hale getirecek gibi görünüyor.

Bilindiği üzere şu anda sektördeki rakipleri, büyük oranda 120 Hz standardından yararlanıyor. Bu da OnePlus’ın mobil oyuncular ve arayüz akıcılığına önem veren kullanıcılar için etkileyici bir deneyim ortaya koyacağına işaret ediyor.