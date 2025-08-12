One UI 8 Beta yüklü S25 Ultra ile çekilen Ay fotoğraflarında mor renk sorunu yaşanıyor

One UI 8 Beta sürümünü kullanan S25 Ultra kullanıcıları, Ay fotoğraflarında mor renk hatasıyla karşılaşıyor.

Kullanıcılar, özellikle gece çekimlerinde renk hatalarından şikayetçi.

Konuyla ilgili Samsung henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Samsung’un yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S25 Ultra, en çok kullanılan özelliklerinden biri olan “Dijital Zoom”da karşılaşılan bir hata ile kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı. Şirketin en son beta programı One UI 8 Beta 4’e katılan kullanıcılar, telefonun kamera uygulamasında sıra dışı bir problemle karşılaştıklarını rapor ediyor.

Söz konusu hata, Ay fotoğrafları çekerken ortaya çıkıyor ve normalde beyaz veya gri tonlarda olması gereken Dünya uydusunun, fotoğraflarda mor bir renge bürünmesine neden oluyor.

S25 Ultra, Ay’ın rengini kafasına göre değiştirdi

Kullanıcıların Samsung’un resmi topluluk forumlarında paylaştığı bilgilere göre, renk bozulması, 10x’ten 100x’e kadar tüm yakınlaştırma seviyelerinde görülüyor. Kullanıcılar, her ne kadar kamera önizlemesinde ayın rengi normal görünse de, fotoğraf çekildikten sonra galeriye bakıldığında mor rengin belirgin bir şekilde ortaya çıktığını ifade ediyor.

Henüz sebebi tam olarak bilinmeyen hata, özellikle Ay fotoğrafçılığı yetenekleriyle bilinen Galaxy S25 Ultra gibi üst seviye bir cihaz için büyük bir hayal kırıklığı yaratmış durumda.

Sorunun yazılım kaynaklı olduğuna dair güçlü kanıtlar bulunuyor. Beta sürümünü deneyen kullanıcılar, hatanın cihazlarının donanımından kaynaklanmadığını, zira aynı fotoğrafları beta öncesi sürümlerde normal renklerde çektiklerini belirtiyor.

Ayrıca sorunun yazılımsal bir optimizasyon hatasından kaynaklandığı düşünülüyor. Sammyfans sitesinin haberine göre, Güney Koreli teknoloji devinin One UI arayüzünü geliştiren mühendisler, dijital yakınlaştırmadaki netliği artırmak için yaptıkları çalışmalarda renk bozulmasına neden olmuş olabilir.

‘Sahne İyileştirici’yi devre dışı bırakmak çözüm olabilir

Kullanıcılara sorunu çözmek için kamera ayarlarındaki “Sahne İyileştirici” özelliğini devre dışı bırakmaları tavsiye edilse de, bu yöntemi deneyen bazı kullanıcılar herhangi bir etki yaratmadığı ifade etti.

Öte tarafta, One UI 8 Beta 4’ü yükleyen tüm Galaxy S25 Ultra kullanıcıları bu problemi yaşamıyor. Bazı S25 Ultra sahipleri, aynı yakınlaştırma seviyelerinde bile Ay fotoğraflarının normal renklerde ve son derece net olduğunu belirtiyor. Sorun kuvvetle muhtemel belirli cihaz konfigürasyonlarına veya kullanım senaryolarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

Samsung cephesinden henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Samsung’un Beta Programı yöneticileri, kullanıcılara bu tür hataları fark ettikten sonraki 10-15 dakika içinde Samsung Members uygulaması üzerinden bir hata raporu göndermeleri ve gerekli log dosyalarını eklemeleri çağrısında bulundu.

Samsung Galaxy S25 Ultra teknik özellikleri