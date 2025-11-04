OnePlus 15’in global renk seçenekleri ortaya çıktı

Reklam

İlk olarak Çin'de duyurulan OnePlus 15'in global versiyonu, 13 Kasım'da resmi olarak duyurulacak.

Merakla beklenen cihazın küresel pazarda Sand Storm, Infinite Black ve Ultra Violet renk seçenekleriyle satışa sunulması bekleniyor.

165 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç LTPO AMOLED ekran ile gelecek telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipi yer alacak.

Yakın zaman önce Çin pazarında resmi olarak duyurulan OnePlus 15, 13 Kasım’da küresel pazara sunulmaya hazırlanıyor. Performans canavarı cihazın Çin versiyonuyla aynı teknik özelliklere sahip olması bekleniyor. Fakat modelin renk seçenekleri henüz resmen doğrulanmış değil.

Çinli şirket, son birkaç hafta içinde küresel versiyon ile ilgili çeşitli detaylar paylaştı. Son olarak şirketin TechRadar internet sitesine verdiği röportajda, OnePlus 15’in global sürümünün hangi renklerle satışa sunulacağı resmi olarak doğrulandı.

OnePlus 15 göz alıcı renklerle küresel pazara geliyor

Ortaya çıkan son raporlara göre marka, OnePlus 15’in dünya çapında Sand Storm, Infinite Black ve Ultra Violet renk seçenekleriyle satışa sunulacağını duyurdu. İlk renk seçeneği, son haftalarda yayınlanan birkaç tanıtım videosunda da zaten gösterilmişti.

Android Headlines’a göre Sand Storm seçeneği, temel olarak geleneksel beyazın yerini alan açık bej tonunu temsil ediyor. Bu opsiyon ana renk olacağı için muhtemelen daha yüksek RAM ve dahili depolama kapasitesine sahip tek versiyon olarak geleceği tahmin ediliyor.

Ultra Violet, daha önce de görülen ve Çin’e özel olduğu düşünülen açık mor tonlu bir renge sahip. Diğer bir seçenek olan Infinite Black ise zarif bir görünüm sağlayan koyu siyah bir renk içeriyor.

OnePlus 15’in küresel versiyonu fiyat açısından selefinin değerini koruyacak gibi görünüyor. Amiral gemisi akıllı telefon modeli muhtemelen 1.299 dolardan satışa sunulan Galaxy S25 Ultra’dan daha ucuz olacaktır. Bu da geçen yılki OnePlus 13’ten yaklaşık 400 dolar daha pahalı olarak vurgulanıyor.

OnePlus 15 özellikleri

Boyutlar: 161,4 x 76,7 x 8,1 mm

Ağırlık: 215 gram

Ekran: 1272 x 2772 piksel çözünürlüğe, 165Hz yenileme hızına ve Gorilla Glass korumasına sahip 6,78 inç LTPO AMOLED ekran

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama alanı

Selfie kamerası: 32 MP ön kamera (f/2.4)

Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (f/1.8, OIS) / 50 MP sensörlü periskop telefoto lens (f/2.8, OIS, 3.5x optik zoom) / 20 MP sensörlü (f/2.0, 116º) ultra geniş lens

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, ekran içi parmak izi okuyucu

Batarya kapasitesi: 120W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj özelliğine sahip 7.300 mAh Si/C batarya

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16 kullanıcı arayüzü