One UI 7 kullanıcıları aşırı pil tüketimine isyan ediyor

Samsung bir süredir One UI 7 güncellemesini akıllı telefonlarına dağıtmaya devam ediyor.

Kullanıcılardan gelen son geri bildirimler, güncellemenin aşırı pil tüketimine yol açtığına işaret ediyor.

Samsung yakın zamanda yeni bir güncelleme ile bu problemi çözüme kavuşturacak.

Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7 güncellemesi Samsung kullanıcıları arasında tartışma yarattı. Hızlı ayarlar ve bildirimlerin ayrı görünmesi veya kilit ekranında simgelerin kaybolmasıyla ilgili sorunların giderilmesi birçok kişi tarafından memnuniyetle karşılandı.

Ancak kararlı sürüm yayınlandıktan sonra giderek daha fazla kullanıcı pilin daha hızlı tükendiğinden şikayet etmeye başladı. Android Authority tarafından aktarılan bilgilere göre kullanıcılar can sıkıcı problemlerle karşılaştıklarını bildiriyor.

Kullanıcılar One UI 7 ile cihazlarının “şarjı su gibi içtiğini” söylüyor

Aslında böylesine büyük bir güncellemeden sonra pil ömründe kısa süreli bir bozulma yaşanması olağandışı bir durum değil. Sistem değişikliğinden sonra telefon uygulamaları günceller, verileri senkronize eder ve ayarları optimize eder. Ancak bu kez kısa vadeli bir etki söz konusu olmaz.

One UI 7’nin çıkışından bu yana birkaç hafta geçti ve şikayetler artarak gelmeye devam ediyor. Galaxy S24 veya katlanabilir Galaxy Fold 6 gibi daha yeni modellerin sahipleri, pil ömründe gözle görülür bir azalma olduğunu bildiriyor.

Daha önceleri aktif kullanımda altı-yedi saat sorunsuz kullanabildiklerini ifade eden kullanıcılar, artık telefonları yoğun bir günde ancak dayanabildiğini aktarıyor. Bu sorunlar tek bir modele ya da belirli bir konfigürasyona sınırlı kalmıyor. One UI 7 alan cihazlarda yaygın bir şekilde görülüyor.

Reddit’te yer alan raporlar, akıllı telefon sahiplerinin cihazlarının One UI 6’da eskisi kadar uzun süre dayanmadığından şikayet ettiği birkaç deneyimden bahsetti. One UI 6.1’in eski sürümü ile daha yeni One UI 7 arasındaki karşılaştırmalar, pil ömründeki değişimin önemli ve olumsuz olduğunu açıkça gösteriyor.

Geçici çözümler ortaya çıktı

Telefonunuzun One UI 7’ye yükselttikten sonra pil ömrünün azaldığını fark ettiyseniz, tartışmalarda bu konuda birkaç ipucu ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar, temel işlevleri devre dışı bırakmayı veya geliştirici ayarlarına müdahale etmeyi öneriyor.

Fakat bu durum ortalama kullanıcı için komplikasyonlara neden olabilir veya telefonu kullanma konforunu azaltabilir. Bu ayarlamalar yalnızca bunları gerçekten anlayan biri tarafından yapılmalıdır.

Genellikle sistem önbelleğini temizlemek tavsiye edilir. Fakat bu işlem bile bazıları için gereksiz yere karmaşık bir müdahaledir. Eğer hiçbir şey işe yaramazsa cihazınızı fabrika ayarlarına geri yüklemeyi deneyebilirsiniz. Ancak öncelikle tüm önemli verilerinizi yedeklediğinizden emin olmanızda fayda var.

Samsung muhtemelen yakın zamanda yeni bir güncelleme ile karşımıza çıkarak bu problemi giderecek. Fakat şimdilik şirketten konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.