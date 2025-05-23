Exxen kullanıcılarını üzen haber: Gibi dizisi final yapıyor

Exxen'in sevilen dizisi Gibi bu sezon izleyicilerine veda ediyor.

Altıncı sezonu yayınlanmaya devam eden komedi dizisi ne yazık ki son kez izleyicisiyle buluşuyor.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Feyyaz Yiğit ile yaptığı görüşmeden bu bilgiyi edindiğini aktardı.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen platformunun lansman projelerinden biri olan Gibi dizisi kısa sürede adeta bir fenomen haline geldi. Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin senaryosunu kaleme aldığı komedi türündeki dizi şu sıralar altıncı sezonuyla ekranlara gelmeye devam ediyor.

Fakat ne yazık ki şu anda Gibi final sezonu ile karşımıza çıkıyor. Yani yayınlanan bu sezon maalesef dizinin son bölümlerine ev sahipliği yapacak. Exxen için bir devrin kapanacağına işaret eden bu önemli gelişme, 2021 yılından bu yana hayatımızda olan dizinin ilerleyen haftalarda artık sona ereceğini bizlere gösteriyor.

Gibi 6. sezonu ile seyircisine veda ediyor

Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılıç ve Ahmet Kürşat Öçalan üçlüsünün başrollerini paylaştığı Gibi dizisi Yılmaz, İlkkan ve Ersoy’un eğlence dolu hikayelerine odaklanıyor. Bugün 6. sezon 11. bölümü ile ekranlara gelen dizi, maalesef ki bu sezon seyircisine veda etmeye hazırlanıyor.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Ekol TV’de yayınlanan Az Önce Konuştum adlı televizyon programına geçtiğimiz günlerde Prens dizisinin yazarı ve başrolü Giray Altınok’u davet etti. Işık, programda yakın zaman önce Feyyaz Yiğit ile bir araya geldiğini söyleyerek Gibi hayranlarını üzen gelişmeyi aktardı.

“Gibi’nin 6. sezonu finalmiş. Hatta geçenlerde biz Feyyaz’la (Yiğit) oturduk, inanılmaz bir şey yapmış… Tam damakta bırakırsın ya biterken, o olmuş yani…”

Feyyaz Yiğit ile yakın bir ilişkisi olduğu bilinen Candaş Tolga Işık daha önce başarılı komedyeni programında da misafir etmişti. Aynı zamanda Feyyaz uzun yıllardır Işık’ın sahibi olduğu KAFA dergisinde köşe yazıyor. Dolayısıyla aktarılan bu bilginin güvenilir bir kaynaktan geldiğini söylemek mümkün.

Gibi 6. sezon final sezonu olmasına rağmen ne yazık ki kaç bölüm süreceğine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Fakat tahminlere göre bu sezonun 12 ya da 13 bölümden oluşacağı düşünülüyor.