iPad katili Huawei MatePad Pro 12.2 (2025) çıktı: Özellikleri ve fiyatı

Huawei MatePad Pro 12.2" (2025) güncellenmiş ve iyileştirilmiş özellikleriyle piyasaya çıktı.

Şirketin yeni tablet modeli, geçen yılki sürüme göre önemli yenilikler ortaya koyuyor.

Performans canavarı tablet modeli olağanüstü pil kapasitesi ve yüksek performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, bu hafta küresel pazara yönelik en yeni premium tablet modelini karşımıza çıkardı. Performans canavarı özellikleri ile üst düzey iPad’lere kafa tutan Huawei MatePad Pro 12.2″ 2025 piyasaya sunuldu.

Huawei’nin duyurduğu yeni tablet cihazı Tandem OLED ekran ve ultra ince gövde gibi geçen yılki modelin övülen özelliklerinin çoğunu geri getiriyor. Öte yandan yazılım, kameralar ve pil gibi yönleri iyileştirerek gelişmiş bir deneyim sunuyor. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

Huawei MatePad Pro 12.2 (2025) özellikleri

Ekran: 2800 x 1840 piksel çözünürlüğe sahip 12,2 inç Tandem OLED ekran, 2.000 nite kadar parlaklık ve PaperMatte kaplama seçeneği

2800 x 1840 piksel çözünürlüğe sahip 12,2 inç Tandem OLED ekran, 2.000 nite kadar parlaklık ve PaperMatte kaplama seçeneği İşlemci: Henüz açıklanmadı (muhtemelen HiSilicon Kirin 9000S olacak)

Henüz açıklanmadı (muhtemelen HiSilicon Kirin 9000S olacak) RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens ve 8 MP sensörlü ultra geniş lens

50 MP sensörlü ana lens ve 8 MP sensörlü ultra geniş lens Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 ve USB-C 3.1 Gen 1 (5 Gbps)

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 ve USB-C 3.1 Gen 1 (5 Gbps) Batarya kapasitesi: 10.100 mAh pil

10.100 mAh pil İşletim sistemi: Harmony OS 4.3

Harmony OS 4.3 Boyutlar: 271,2 x 182,5 x 5,5 mm

271,2 x 182,5 x 5,5 mm Ağırlık: 508 gram

Yeni MatePad Pro 12.2″ (2025) modeli önceki nesilde göze çarpan ultra ince gövdeyi koruyor. Sadece 508 gram ağırlığında ve 5,5 mm kalınlığında olan model, iPad Pro M4 kadar ince bir görünüm sunuyor.

GSMArena’nın haberine göre cihazın tasarımı, modern tabletlerin düz kenarlı dikdörtgen tasarım çizgisini takip ediyor. Dairesel bir kamera modülü ve siyah ve yeşil renk seçenekleri sunuyor.

Huawei’nin son sürümlerinde olduğu gibi işlemci konusunda bir bilgi bulunmamakla birlikte, cihazın Mate 60 ailesinde görülen Kirin 9000S yongasını kullanacağı tahmin ediliyor. Cihaz ayrıca 12 GB RAM ve 512 GB’a kadar depolama alanını destekliyor.

Huawei MatePad Pro 12.2″ (2025) modelinin öne çıkan bir diğer özelliği ise 12.2 inç büyüklüğünde, 2800 x 1840 piksel çözünürlükte ve 2.000 nite kadar parlaklık sunan Tandem OLED teknolojisine sahip ekranı oluyor.

Cihaz 3. nesil M-Pencil kalemiyle uyumlu bir şekilde çalışıyor. Aynı zamanda kağıt hissini simüle eden ve 512 GB varyantında bulunan, isteğe bağlı PaperMatte yansıma önleyici kaplama da tablette yer alıyor.

Önceki nesle göre bir diğer ilginç değişiklik ise daha yüksek çözünürlüklü sensörlere sahip kameralarda yaşanıyor. Ön tarafta 8 MP’lik lensin yanı sıra 50 MP’lik ana kamera ve 8 MP’lik ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Geçtiğimiz yılki MatePad Pro’da 10.000 mAh olan batarya kapasitesi, 10.100 mAh’ye çıkarılıyor. Bataryada da mütevazı bazı iyileştirmeler yer alıyor. Şarj gücü hakkında bir bilgi olmasa da şirket, hızlı şarj teknolojisinin bulunduğunu ve şarjın 40 dakikada yüzde 88’e ulaşabileceğini vaat ediyor.

MatePad Pro 12.2″ 2025 modeli ayrıca Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, parmak izi okuyucusu, kutu içeriğinde yer alan manyetik klavye, dört hoparlörlü ses sistemi, bilgisayar arayüzünü taklit eden özel mod ve bu neslin önemli iyileştirmelerinden sonuncusu olan HarmonyOS 4.3 işletim sistemi ile karşımıza çıkıyor.

Huawei MatePad Pro 12.2″ (2025) fiyatı

Huawei’nin yeni tablet modeli Avrupa pazarı için duyuruldu. Cihaz 849.99 Euro başlangıç fiyatıyla listeleniyor. Tablet modelinin Türkiye pazarına ne zaman geleceği ise henüz paylaşılmadı.